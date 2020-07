Νότια Αφρική: Πέθανε ο Άντριου Μλανγκένι, συγκρατούμενος του Νέλσον Μαντέλα

Ο Άντριου Μλαγκένι, φυσιογνωμία της μάχης κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, σύντροφος στην πορεία και συγκρατούμενος του Νέλσον Μαντέλα, απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο Νοτιοαφρικανός πρόεδρος Σιρίλ Ραμαφόζα.

Σε ένα tweet, ο Ραμαφόζα ανέφερε ότι «έμαθε με μεγάλη θλίψη τον θάνατο στη διάρκεια της νύχτας» της Τρίτης προς Τετάρτη του Άντριου Μλανγκένι.

Ο Μλανγκένι είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο της Πρετόρια με πόνους στην κοιλιακή χώρα στις 14 Ιουλίου, σύμφωνα με την προεδρία.

Ο θάνατός του «σημαδεύει το τέλος μιας εποχής και θέτει το μέλλον μας στα χέρια μας» προσέθεσε ο πρόεδρος σε μια ανακοίνωση.

Ο Άντριου Μλανγκένι ήταν ο τελευταίος επιζών της περιβόητης δίκης της Ριβόνια (1963-64), στη διάρκεια της οποίας πολλά επιφανή μέλη του πολιτικού σχηματισμού κατά του απαρτχάιντ Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο (ANC), μεταξύ των οποίων ο Νέλσον Μαντέλα, καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη.

Η δίκη αυτή πέρασε στην Ιστορία επειδή ο Νέλσον Μαντέλα, ο οποίος έγινε τριάντα χρόνια αργότερα, το 1994, ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, έκανε μια πολιτική δήλωση τραβώντας τα βλέμματα όλου του κόσμου στην υπόθεσή του.

Ο Άντριου Μλανγκένι έμεινε τελικά στη φυλακή 26 χρόνια.

Ήταν «το τελευταίο "μνημείο" μιας θαρραλέας γενιάς Νοτιοαφρικανών που απαρνήθηκαν την ελευθερία, τη σταδιοδρομία, την οικογενειακή ζωή και την υγεία τους για να είμαστε όλοι ελεύθεροι» δήλωσε ο Ντέσμοντ Τούτου, τιμηθείς με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης και σύντροφος στη μάχη του Νέλσον Μαντέλα.

«Επαφίεται τώρα στους νεότερους να παραλάβουν τη σκυτάλη και να τερματίσουν τη διαδρομή» προσέθεσε σε μια ανακοίνωση.

Το ρατσιστικό καθεστώς του απαρτχάιντ, εναντίον του οποίου αγωνίστηκε το ANC, έπεσε επισήμως το 1994, αλλά οι ανισότητες ανάμεσα στη μαύρη πλειοψηφία και τους λευκούς παραμένουν ακόμη και σήμερα πολύ έντονες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το ANC απέτισε σήμερα φόρο τιμής «σε έναν από τους πιο αξιόλογους μαχητές» που «θεωρούσε πως η ελευθερία του λαού είναι πιο σημαντική από την ίδια τη ζωή του».

Το 2018, ο Άντριου Μλανγκένι είχε περπατήσει πάνω στο κόκκινο χαλί των Καννών μαζί με την ομάδα ενός ντοκιμαντέρ αφιερωμένου στη δίκη Ριβόνια «The State against Mandela and the others» («Το κράτος εναντίον του Μαντέλα και των άλλων»).

Ένας άλλος καταδικασθείς κατά τη δίκη Ριβόνια, ο Ντένις Γκόλντμπεργκ, απεβίωσε, σε ηλικία 87 ετών, τον περασμένο Απρίλιο.