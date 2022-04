Νότια Αφρική: Στους 341 οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες

Σωστικά συνεργεία με την υποστήριξη ελικοπτέρων συνέχιζαν χθες Πέμπτη να ανασύρουν πτώματα στα συντρίμμια που άφησαν πίσω τους οι πλημμύρες άνευ προηγουμένου που χτύπησαν τη Νότια Αφρική πριν από τέσσερις ημέρες, με τον επίσημο, ακόμη προσωρινό, απολογισμό των θυμάτων να κάνει λόγο για 341 νεκρούς και περίπου 41.000 πληγέντες.

«Η φάση των εντατικών επιχειρήσεων διάσωσης κατά μεγάλο μέρος ολοκληρώθηκε. Πλέον, το έργο μας συνίσταται κυρίως στην ανάσυρση πτωμάτων», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τράβις Τράουερ, που συντονίζει τα σωστικά συνεργεία. Ο Τράουερ, που κατάγεται από την περιοχή, μίλησε για «τη χειρότερη καταστροφή των τελευταίων είκοσι ετών» στην επαρχία Κουαζούλου Νατάλ (ανατολικά).

Τα περισσότερα θύματα θρηνεί η περιφέρεια του Ντέρμπαν, του μεγάλου αφρικανικού λιμανιού στον Ινδικό Ωκεανό. Ήταν το επίκεντρο των σφοδρών βροχοπτώσεων που άρχισαν το περασμένο Σαββατοκύριακο. Σε αυτή έχει κηρυχθεί κατάσταση καταστροφής.

«Ο συνολικός αριθμός των πλημμυροπαθών είναι 40.723» και «δυστυχώς, έχουν καταγραφεί 341 θάνατοι», είπε χθες ο υπουργός Σίχλε Ζικαλάλα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Έκανε λόγο για καταστροφή ανθρωπίνων ζωών και υποδομών «χωρίς προηγούμενο» στην πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένη χώρα της μαύρης ηπείρου.

Residents of South Africa's KwaZulu-Natal have been picking up the pieces after one of the worst floods in recent history ravaged the area, killing more than 300 people https://t.co/QPlKklIoKJ pic.twitter.com/kYK2XyyIOj