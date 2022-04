Τουλάχιστον 45 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Νότια Αφρική

Τουλάχιστον 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στη Νότια Αφρική, η ανατολική ακτή της οποίας πλήττεται εδώ και μέρες από ισχυρές βροχοπτώσεις, ανακοίνωσαν την Τρίτη οι Αρχές, σε νεότερο απολογισμό τους.

«Περισσότεροι από 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα των ισχυρών βροχοπτώσεων, ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί καθώς συνεχίζουμε να συλλέγουμε περισσότερες πληροφορίες», ανέφερε σε νέα του ανακοίνωση εκπρόσωπος του υπουργείου Συνεργασίας της επαρχίας Κουαζούλου-Νατάλ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας,

Ο στρατός κινητοποιήθηκε για να παράσχει αεροπορική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης ανθρώπων από τις εστίες τους. Μαθητές και δάσκαλοι σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην πόλη-λιμάνι Ντέρμπαν παραμένουν εγκλωβισμένοι.

#KZNFloods: We are deeply saddened by the growing number of fatalities in KwaZulu- Natal due to the recent floods.



The shocking pictures & videos from KZN highlight that weather extremes are increasing in many parts of South Africa and are a reminder of the climate crisis. 1/2 pic.twitter.com/miTZxkVsgv