Νότια Αφρική: Τρεις συλλήψεις μετά τον μυστηριώδη θάνατο 21 νέων σε μπαρ

Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν μετά τον μυστηριώδη θάνατο 21 νέων που βρέθηκαν νεκροί στα τέλη Ιουνίου σε δημοφιλές, αλλά παράνομο μπαρ, έξω από την πόλη Ιστ Λάντον, στην ανατολική ακτή της Νότιας Αφρικής.

Ο ιδιοκτήτης του μπαρ αυτού, ηλικίας 52 ετών και δύο από τους εργαζόμενους, 33 και 34 ετών, τέθηκαν υπό κράτηση επειδή προσέφεραν αλκοολούχα ποτά σε ανήλικους, διευκρίνισε η αστυνομία χωρίς να κατονομάσει τους συλληφθέντες.

Ο ιδιοκτήτης θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστή στις 19 Αυγούστου με την κατηγορία της πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους. Στους δύο εργαζόμενους έχει ήδη επιβληθεί πρόστιμο 2.000 ραντ (120 ευρώ) και δεν θα παρουσιαστούν ενώπιον δικαστηρίου παρά μόνο στην περίπτωση που δεν μπορούν να καταβάλουν το ποσό αυτό.

Οι 21 νέοι, ηλικίας 14 με 20 ετών, βρέθηκαν νεκροί σε μυστηριώδεις συνθήκες στο μπαρ Enyobeni στην πόλη Σίνερι Παρκ του Ίστ Λόντον. Τα περισσότερα πτώματα εντοπίστηκαν μέσα στο μπαρ χωρίς να έχουν εμφανείς μώλωπες, ενώ κάποιοι πέθαναν αργότερα αφού διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο οι νέοι να ποδοπατήθηκαν λόγω του συνωστισμού και υποθέτουν ότι δηλητηριάστηκαν κατά λάθος από κάτι που έφαγαν, ήπιαν ή κάπνισαν. Ωστόσο η νεκροψία- νεκροτομή και οι αναλύσεις που έχουν γίνει δεν έχουν βοηθήσει μέχρι στιγμής να καθοριστούν τα αίτια του θανάτου τους.

Επιζώντες έκαναν λόγο για μια «αποπνικτική μυρωδιά» και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρθηκαν σε δηλητηρίαση. Μια πηγή είπε στο πρακτορείο Reuters ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο τα θύματα να δηλητηριάστηκαν από κάποιο αέριο στο ισόγειο του κτιρίου, που δεν είχε επαρκή εξαερισμό. Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί εάν δηλητηριάστηκαν από μονοξείδιο του άνθρακα, από καύση προπανίου μέσα στο κλαμπ ή από κάποιο άλλο αέριο, πρόσθεσε.

«Όπως λέμε από την αρχή, η έρευνα συνεχίζεται και πρέπει να διεξάγεται με τη μέγιστη σύνεση και προσοχή ώστε να καταλήξουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Ανατολικού Ακρωτηρίου Μομθεθελέλι Μένε.

Οργισμένοι συγγενείς των θυμάτων διαμαρτύρονται ότι οι επανειλημμένες εκκλήσεις τους να κλείσει το παράνομο μπαρ δεν εισακούστηκαν.

#SouthAfrica evidence is pointing to carbon monoxide poisoning from a suspected petrol generator in Enyobeni Tavern led to the deaths of 21 teenagers at the local bar in Scenery Park over the weekendhttps://t.co/WHILzHdVt2