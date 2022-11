Πρόεδρος Νότιας Κορέας: «Θα λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για το πολύνεκρο ποδοπάτημα στη Σεούλ»

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ-Γιέλ απολογήθηκε δημόσια για το πολύνεκρο ποδοπάτημα που σημειώθηκε στη Σεούλ τη βραδιά του Χάλοουιν και δεσμεύτηκε ότι θα λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι αξιωματούχοι καθώς κι ότι θα προχωρήσει σε μεταρρύθμιση της αστυνομίας και των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας.

Το βράδυ της 29ης Οκτωβρίου, 156 νέοι άνθρωποι -20άρηδες και 30άρηδες- έχασαν τη ζωή τους και 197 τραυματίστηκαν όταν συνωστίστηκα ν στα στενά δρομάκια της δημοφιλούς για τη νυχτερινή ζωή της συνοικίας της Σεούλ, Ιτεγουόν, όπου είχαν πάει για τα πάρτι που είχαν διοργανωθεί για το φετινό Χάλοουιν, το πρώτο που εορταζόταν στη χώρα χωρίς σχεδόν κανένα περιοριστικό μέτρο λόγω COVID-19, εδώ και τρία χρόνια.



Ο Γιουν ζήτησε συγγνώμη στη διάρκεια συνεδρίασης για την αναθεώρηση των κανονισμών ασφαλείας καθώς η χώρα συνεχίζει να θρηνεί τα θύματα του ποδοπατήματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται άλλωστε και έρευνα για να διαπιστωθούν τυχόν ευθύνες σε σχέση με την αντίδραση των αρχών απέναντι στην τραγωδία.





«Δεν τολμάω να συγκρίνω τον εαυτό μου με τους γονείς που έχασαν τους γιους και τις κόρες τους, αλλά ως πρόεδρος της χώρας, που έχει χρέος να προστατεύει τις ζωές των πολιτών και να εγγυάται την ασφάλειά τους, είμαι συντετριμμένος», είπε ο Γιουν. «Λυπάμαι και ζητώ συγγνώμη από τις οικογένειες που θρηνούν και υποφέρουν από αυτή την ανείπωτη τραγωδία και από τους ανθρώπους που μοιράζονται μαζί τους τον πόνο και την θλίψη», προσέθεσε.



Η αστυνομία έχει δεχτεί σκληρή κριτική για την ανταπόκρισή της στη διάρκεια της τραγωδίας καθώς έστειλε μόλις 137 αξιωματικούς της στην περιοχή παρότι είχε εκτιμήσει από την αρχή ότι στον τόπο του δυστυχήματος θα συγκεντρώνονταν έως και 100.000 άνθρωποι.

