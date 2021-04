Νότια Κορέα: Αναζητείται η σύζυγος του Βέλγου πρέσβη - Κατηγορείται ότι χτύπησε υπάλληλο καταστήματος ρούχων

Τη σύζυγο του Βέλγου πρέσβη στη Νότια Κορέα αναζητούν οι αρχές της χώρας για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την εις βάρος της καταγγελία ότι λήστεψε κατάστημα ρούχων και χτύπησε την υπάλληλο.

Σε βίντεο που τραβήχτηκε στις 9 Απριλίου και αναρτήθηκε από το πρακτορείο Reuters φαίνεται μια γυναίκα με μάσκα -η οποία έχει αναγνωριστεί από την αστυνομία ως η Σιανγκ Σουεκιό, σύζυγος του πρέσβη του Βελγίου Πίτερ Λεσκουϊέρ- να δοκιμάζει ρούχα και να βγαίνει από το κατάστημα. Μια υπάλληλος την ακολούθησε επειδή υποψιάστηκε ότι είχε πάρει ένα ρούχο που δεν είχε πληρώσει. Ακολούθησε καβγάς, στον οποίο ενεπλάκη άλλη μία υπάλληλος, η οποία δέχτηκε χαστούκι από τη σύζυγο του πρέσβη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αστυνομία κλήθηκε στο κατάστημα και μίλησε με τη Σιανγκ Σουεκιό, αλλά έκτοτε δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο για λόγους που δεν σχετίζονται με το συμβάν.

Η κοινή γνώμη της Νότιας Κορέας είναι εξοργισμένη και απαιτεί από τη βελγική πλευρά να ζητήσει συγγνώμη.

South Korean police said that they wanted to question the wife of Belgian Ambassador Peter Lescouhier after receiving a complaint about an alleged assault on a member of staff in a clothing store https://t.co/k05wYLcZLe pic.twitter.com/l1vS5p44t2