Νότια Κορέα: Προεδρική χάρη στον επικεφαλής του ομίλου Samsung που καταδικάστηκε για διαφθορά

Ο κληρονόμος και de facto ηγέτης του γιγάντιου ομίλου Samsung έλαβε προεδρική χάρη την Παρασκευή, άλλο ένα παράδειγμα της παράδοσης στη Νότια Κορέα να επιδεικνύεται επιείκεια σε επιχειρηματίες που καταδικάζονται για διαφθορά ή άλλα οικονομικά εγκλήματα.

Ο δισεκατομμυριούχος Λι Τζε-γιονγκ, που είχε καταδικαστεί για διαφθορά και κατάχρηση κεφαλαίων τον Ιανουάριο, θα «επανενταχθεί» για να «συμβάλει στην υπέρβαση της οικονομικής κρίσης» που βιώνει η Νότια Κορέα, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαν Ντονγκ-χουν.

Η χάρη στον επιχειρηματία με τη δεύτερη μεγαλύτερη περιουσία στη χώρα σύμφωνα με το περιοδικό Forbes είναι κυρίως συμβολική. Ο κ. Λι ήταν ήδη αποφυλακισμένος υπό όρους, αφού εξέτισε ποινή 18 μηνών φυλάκισης για δωροδοκία την περίοδο που ήταν αντιπρόεδρος της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής smartphones και ημιαγωγών παγκοσμίως.

‘South Korea's President Yoon Suk-yeol granted a pardon for Samsung Electronics Vice Chairman Jay Y. Lee, South Korea's Justice Ministry said on Friday.’ Why bother with this when he was effectively free already? https://t.co/czuziV7dRk