Ντ. Κουλέμπα: Η Κύπρος δεν θα μπλοκάρει απόφαση για αποκλεισμό της Ρωσίας από το SWIFT

Την έγκριση της Κύπρου για να απαγορευτεί η πρόσβαση της Ρωσίας στο διεθνές σύστημα πληρωμών SWIFT είπε ότι έλαβε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα.

Σε ανάρτηση του στο Twitter, ο κ. Κουλέμπα έγραψε ότι η Κύπρος επιβεβαίωσε ότι δεν θα μπλοκάρει απόφαση για την συγκεκριμένη απαγόρευση. «Τα καταφέραμε... Η διπλωματία της Ουκρανίας δουλεύει ασταμάτητα για να πετύχει σημαντικές αποφάσεις και να προστατεύσει την Ουκρανία από τους Ρώσους εισβολείες».

Διαβάστε την ανάρτηση του:

We did it. Cyprus confirmed it will not block the decision to ban Russia from SWIFT. Ukrainian diplomacy keeps working 24/7 to achieve important decisions and protect Ukraine from Russian invaders.