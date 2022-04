Νταρφούρ: 168 νεκροί σε νέα ανάφλεξη της βίας στο δυτικό Σουδάν

Τουλάχιστον 168 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή σε βίαια επεισόδια στο Νταρφούρ, απολογισμός που συγκαταλέγεται στους βαρύτερους στην επαρχία του δυτικού Σουδάν που σπαράσσεται επί δεκαετίες από πόλεμο, ανέφερε μη κυβερνητική οργάνωση.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν στην Κρινκ, 80 χιλιόμετρα από την Ελ Τζενέινα, την πρωτεύουσα του Δυτικού Σουδάν, την Παρασκευή, ημέρα που έχασαν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι, σύμφωνα με τον Άνταμ Ρίγκαλ, εκπρόσωπο της ΜΚΟ Γενικός Συντονισμός για τους Πρόσφυγες και τους Εκτοπισμένους του Νταρφούρ.

«Τουλάχιστον 168 άνθρωποι σκοτώθηκαν (χθες) Κυριακή και (άλλοι) 98 τραυματίστηκαν», είπε ο Ρίγκαλ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο απολογισμός αυτός είναι ακόμη προσωρινός και μπορεί να γίνει ακόμη πιο βαρύς.

Sudanese aid group says clashes in Darfur region have killed 168 people, with 98 wounded



The latest violence broke out after armed Arab Janjaweed tribesmen attacked villages of the non-Arab Massalit minority https://t.co/xsEKEhKayq pic.twitter.com/2E9R7sjmJZ — Natasha Fatah (@NatashaFatah) April 24, 2022

Τοπικός ηγέτης της φυλής Μασαλίτ ανέφερε πως είδε πτώματα σε πολλά χωριά στον τομέα της Κρινκ. Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) απηύθυνε έκκληση στις Αρχές να εγγυηθούν την ασφαλή διακομιδή των τραυματιών σε νοσοκομεία της περιοχής.

Σύμφωνα με τον Γενικό Συντονισμό, τα βίαια επεισόδια ξέσπασαν όταν ένοπλοι, μέλη αραβικών φυλών, επιτέθηκαν σε χωριά της αφρικανικής μειονότητας των Μασαλίτ, σε αντίποινα για τον θάνατο, την Πέμπτη, δύο μελών των φυλών τους.

Thus, Darfur from 2003 to today, April 24, 2022, on the continuity, killing civilians and displacing West Darfur, El Geneina, now, the exchange of fire pic.twitter.com/NLILOSSefq — siddig feina (@FeanaSiddig) April 24, 2022

Βίντεο και φωτογραφίες που μεταφορτώθηκαν στο Διαδίκτυο εικονίζουν στήλες μαύρου καπνού που υψώνονται από σπίτια και καμένες εκτάσεις εκεί όπου προηγουμένως βρίσκονταν παραδοσιακές καλύβες. Η αυθεντικότητα των εικόνων αυτών είναι αδύνατο να επαληθευτεί με ανεξάρτητο τρόπο.

#Darfur Forgotten conflict

More than 2 decades people of Darfur can't enjoy peace RSF #Janjweed attacks on villages is continuing, after they have destroyed Krenik Town killed dozens & displaced more than 20000 citizens, they are preparing to attack Algenena pic.twitter.com/A3s4Ut4qNG — Iskandar Yousif (@YousifIskandar) April 24, 2022

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες σπίτια πυρπολήθηκαν, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, σε πολλαπλά βίαια επεισόδια στο Νταρφούρ τους τελευταίους μήνες. Τα ξεσπάσματα της βίας ευνοήθηκαν, εξηγούν ειδικοί, από το κενό ασφαλείας που δημιούργησε το στρατιωτικό πραξικόπημα του στρατηγού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν στο Χαρτούμ τον Οκτώβριο.

Οι συγκρούσεις αράβων κτηνοτρόφων και αφρικανών γεωργών για τη γη, την πρόσβαση στο νερό και άλλους πόρους είχαν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 250 ανθρώπους από τον Οκτώβριο ως τον Δεκέμβριο στο Νταρφούρ, σύμφωνα με συλλογικότητα γιατρών, μέρος του κινήματος που διεκδικεί τον εκδημοκρατισμό στο Σουδάν.

Στην αχανή περιοχή του δυτικού Σουδάν μαινόταν από το 2003 εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα στο αραβικό καθεστώς και αντάρτες, μέλη εθνικών μειονοτήτων που κατήγγειλαν τις διακρίσεις σε βάρος τους και την περιθωριοποίησή τους.

Η σύρραξη είχε κάπου 300.000 νεκρούς και γύρω στους 2,5 εκατ. εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες, κατά υπολογισμούς του ΟΗΕ.

Το Σουδάν, όπου το 2019 τερματίστηκε η τριακονταετής δικτατορία του Όμαρ Ελ Μπασίρ, βυθίζεται μετά το νέο στρατιωτικό πραξικόπημα σε πολιτικό και οικονομικό μαρασμό.

Ως τα τέλη της χρονιάς, προειδοποιεί ο ΟΗΕ, τα 20 από τα 45 εκατομμύρια των Σουδανών θα είναι αντιμέτωπα με διατροφική ανασφάλεια. Και αυτοί που θα δοκιμαστούν περισσότερο στη χώρα, μια από τις φτωχότερες στον κόσμο, θα είναι οι 3,3 εκατ. και πλέον εσωτερικά εκτοπισμένοι, που ζουν σχεδόν όλοι σε καταυλισμούς στο Νταρφούρ.