Νταβός: Η συνάντηση του πρίγκιπα Καρόλου με την Γκρέτα Τούνμπεργκ

Λίγο μετά την ομιλία του για τη σημασία της λήψης μέτρων κατά της κλιματικής αλλαγής, ο πρίγκιπας Κάρολος συναντήθηκε με την 17χρονη ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Ο πρίγκιπας Κάρολος, μίλησε μεταξύ άλλων για τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει ο ιδιωτικός τομέας στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

