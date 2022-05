Ντοκουμέντα από τους New York Times για τις εκτελέσεις αιχμαλώτων στην Μπούτσα

Μια σειρά από βίντεο, τα οποία δημοσίευσαν οι New York Times, αποδεικνύουν πως εκτελέστηκαν τουλάχιστον οχτώ Ουκρανοί αιχμάλωτοι στην Μπούτσα, στις 4 Μαρτίου. Πρόκειται για ντοκουμέντα που αναμένεται να «πυροδοτήσουν» έντονες αντιδράσεις, καθώς αποτελούν απόδειξη για ένα έγκλημα πολέμου για το οποίο η Ρωσία κατηγορείται εδώ και εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας και βρέθηκε στην κατοχή της εφημερίδας, φαίνονται Ρώσοι στρατιώτες να οδηγούν μια ομάδα Ουκρανών αιχμαλώτων προς μία αυλή, όπου λίγες στιγμές αργότερα εκτελούνται.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6 — The New York Times (@nytimes) May 19, 2022

Το συγκεκριμένο υλικό, μαζί με πλάνα που τράβηξε ένας γείτονας, αποτελούν σύμφωνα με τους New York Times τις πιο ξεκάθαρες αποδείξεις που έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής ότι οι άνδρες αυτοί είχαν τεθεί υπό κράτηση από τους Ρώσους προτού εκτελεστούν.

«Οι όμηροι είναι ξαπλωμένοι εκεί, δίπλα στον φράχτη», ακούγεται να λέει ο γείτονας. «Ένα, δύο, τρία, σίγουρα, τέσσερα, πέντε, έξι. Συνολικά πρέπει να κρατούνται εννέα άτομα». Σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, «οι όμηροι αναγκάζονται να πέσουν στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένου ενός που φορά ένα χαρακτηριστικό, φωτεινό μπλε φούτερ με κουκούλα».

In addition to the security camera footage, a man filming from a neighboring house captured the captives being forced to kneel outside 144 Yablunska Street. He counted all nine men in line. Rudenko was wearing a distinctive blue hooded sweatshirt. pic.twitter.com/h20xUbbSxa — Evan Hill (@evanhill) May 20, 2022

Ένα βίντεο που καταγράφηκε από drone μία μέρα αργότερα, στις 5 Μαρτίου, αποτελεί σύμφωνα με τους New York Times «το πρώτο οπτικό αποδεικτικό στοιχείο που επιβεβαιώνει όσα περιέγραψαν οι αυτόπτες μάρτυρες... Δείχνει τα άψυχα σώματα των αιχμάλωτων Ουκρανών να κείτονται δίπλα από το κτήριο της Οδού Γιάμπλουνσκα, και δύο Ρώσους στρατιώτες να φυλάνε τις σορούς τους». Ανάμεσα στα πτώματα εμφανίζεται κάτι γαλάζιο... είναι ο αιχμάλωτος με το φούτερ που ξεχώριζε στα προηγούμενα πλάνα.

A drone video filmed the next day confirmed what happened. As the drone buzzed by 144 Yablunska Street, it captured two Russian soldiers standing next to bodies, including Rudenko in his distinctive blue sweatshirt. pic.twitter.com/mehuKoRm1e — Evan Hill (@evanhill) May 20, 2022

Στις αρχές Απριλίου, ανάμεσα στις φωτογραφίες που προκάλεσαν παγκόσμια κατακραυγή για το τοπίο θανάτου που άφησαν πίσω τους οι ρωσικές δυνάμεις αποχωρώντας από την Μπούτσα, βρισκόταν και μια φωτογραφία των νεκρών ανδρών που κείτονταν στην αυλή. Υψηλόβαθμοι Ρώσοι αξιωματούχοι εξακολουθούν να αρνούνται μέχρι σήμερα ότι στην Μπούτσα διαπράχθηκαν εγκλήματα πολέμου και μιλούν με κάθε ευκαιρία για «στημένο σκηνικό» από τους Ουκρανούς στη μαρτυρική πόλη.

Η ερευνητική ομάδα των New York Times συγκέντρωσε υλικό που αποδεικνύει ότι οι Ρώσοι συγκέντρωσαν εσκεμμένα και εκτέλεσαν τους άνδρες που εμφανίζονταν στη φωτογραφία με τα πτώματα, εμπλέκοντάς τους δυνητικά σε ένα έγκλημα πολέμου. Τόσο το υπουργείο Εξωτερικών, όσο και το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, αρνήθηκαν να σχολιάσουν το παραμικρό όταν οι ρεπόρτερ της εφημερίδας επικοινώνησαν μαζί τους για μια απάντηση.