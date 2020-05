Ντόναλντ Τραμπ: Τρομοκρατική οργάνωση για τις ΗΠΑ το κίνημα Antifa

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα ορίσουν το κίνημα ANTIFA ως τρομοκρατική οργάνωση». Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Τουίτερ το απόγευμα της Κυριακής.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.