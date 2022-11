Ντουμπάι: Φωτιά σε ουρανοξύστη κοντά στο ψηλότερο κτίριο στον κόσμο

Πυρκαγιά σε ουρανοξύστη στο Ντουμπάι ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας κοντά στο ψηλότερο κτίριο στον κόσμο.

Σύμφωνα με το Associated Press, η φωτιά έχει πλέον κατασβεστεί, ενώ δεν είναι ακόμα σαφές εάν υπάρχουν τραυματίες. Πρόκειται για το κτίριο 8 Boulevard Walk και είναι ένας από τους ουρανοξύστες της Emaar, της μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση του Εμιράτου.

Η αστυνομία του Ντουμπάι και η υπηρεσία πολιτικής προσπασίας δεν έκαναν κάποια επίσημη δήλωση για την πυρκαγιά, και η Emaar δεν ανταποκρίθηκε στις προσπάθειες επικοινωνίας του αμερικανικού πρακτορείου.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

In #Dubai, the #Emaar skyscraper caught fire near the #BurjKhalifa, the tallest building in the world.



At the moment the fire was extinguished, there is no information about victims. pic.twitter.com/QtPmRBHSTq — NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2022

#UAE:A fire broke out in a 35-story high-rise building near the #BurjKhalifa.

The building of the residential complex 8 Boulevard Walk caught fire. Emaar, which is considered the largest developer in the Arab world, was responsible for the construction of the residential complex. pic.twitter.com/yiWKxUbqdk — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) November 7, 2022