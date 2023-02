Ο 33χρονος Αβτζί διασώθηκε μετά από 11 μέρες στα ερείπια και κατάφερε να γνωρίσει τη νεογέννητη κόρη του

O Φεβρουάριος του 2023, θα μείνει πραγματικά αξέχαστος στον Τούρκο Μουσταφά Αβτζί, καθώς σημάδεψε και μάλιστα ανεξίτηλα τη ζωή του. Ο 33χρονος άνδρας, ήταν ένας από τους δεκάδες εγκλωβισμένους στα ερείπια των κτηρίων της Αντιόχειας, ο οποίος παρέμεινε μετά τους δύο ισχυρότατους φονικούς σεισμούς εγκλωβισμένος στα συντρίμμια για 11 ημέρες και ευτύχισε όχι μόνο να διασωθεί, αλλά να καταφέρει λίγες ημέρες μετά να συναντήσει και πάλι την οικογένειά του.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, o 33χρονος Μουσταφά Αβτζί ,ο οποίος διασώθηκε στην Αντιόχεια μετά από 261 ώρες, είδε ξανά την οικογένειά του, τη σύζυγό του Μπιλγκέ αλλά και τη νεογέννητη κόρη του Αλμιλέ, μόλις 12 ημερών, σε νοσοκομείο της Μερσίνης όπου νοσηλεύεται. Η κόρη του μάλιστα ήρθε στον κόσμο, στις 6 Φεβρουαρίου, την ημέρα δηλαδή που ο Εγκέλαδος συντάραξε δύο φορές την περιοχή.

Ο 33χρονος βρίσκεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι του νοσοκομείου με τα ιατρικά σωληνάκια συνδεδεμένα, όμως παρά την απίστευτη εξάντληση που τον διακατέχει καταφέρνει να πάρει δύναμη αγκαλιάζοντας τη νεογέννητη κόρη του.

Η διάσωση του Αβτζί, έκανε το γύρο του Διαδικτύου, καθώς φίλησε το χέρι του διασώστη του, ευχαριστώντας τον, που τον ξανάφερε ουσιαστικά στη ζωή.

«Φαχρί πώς είσαι; Πώς είσαι αδερφέ μου;» ακούγεται να ρωτάει ο 33χρονος. «Είμαι καλά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι βρίσκομαι στο νοσοκομείο. Θα με κατευθύνουν όπου είναι καλύτερα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα», λέει ο Αβτζί στον συγγενή του, ο οποίος ακούγεται να κλαίει στην άλλη άκρη του τηλεφώνου.

«Τι κάνουν οι γονείς μου; Έχουν σωθεί όλοι;» ρωτάει ο Aβτζί «Είναι όλοι καλά. Σε περιμένουν», απαντά ο συγγενής, καθώς ο Aβτζί φιλάει το χέρι του διασώστη που κρατά το τηλέφωνο, ευχαριστώντας τον. «Είθε ο Θεός να σε έχει χίλιες φορές καλά, αδελφέ! Είθε ο Θεός να σε βοηθάει πάντα όταν έχεις ανάγκη!» λέει στον διασώστη του ο 33χρονος.

Mustafa Avci, 33 & Mehmet Ali Sakiroglu, 26 were rescued after 261 hrs trapped under rubble of a health center in Antakya. Video captures moment Avci learns his family made it— he was reunited with his wife & 12-day-old daughter born day of the Earthquake. pic.twitter.com/1tfvjcp49R