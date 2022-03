Ο απολογισμός επί του πεδίου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας την Πέμπτη

Nέο απολογισμό της κατάστασης επί του πεδίου στην Ουκρανία έδωσε την Πέμπτη το ρωσικό υπουργείο Άμυνας:

Οι αυτονομιστές του Λουχάνσκ σημειώνουν νίκες στα ανατολικά, αποκτώντας τον έλεγχο νέων εδαφών.

Οι ρωσικές επιχειρήσεις για την «απελευθέρωση» της Μαριούπολης από τους Ουκρανούς «εθνικιστές» συνεχίζονται.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να πλήττουν τις στρατιωτικές υποδομές της Ουκρανίας.

Συνολικά μέχρι στιγμής έχουν «καταστραφεί» 2.911 ουκρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Οι Ρωσικές δυνάμεις «έχουν καταστρέψει» μέχρι στιγμής: 97 αεροσκάφη, 107 drones, 141 πυραυλικά συστήματα αεράμυνας, 86 θέσεις ραντάρ, 986 τανκς και τεθωρακισμένα, 107 πυραυλικά συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης και 749 στρατιωτικά οχήματα.

Παράλληλα, η ρωσική πλευρά ισχυρίζεται πως εξετάζει «ντοκουμέντα» προερχόμενα από ουκρανικά βιολογικά εργαστήρια τα οποία φέρονται να σχετίζονται με «μυστικές βιολογικές δραστηριότητες των ΗΠΑ εντός των ουκρανικών συνόρων».

Επιπλέον, το ρωσικό ΥΠΑΜ παρουσίασε απόρρητα έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία το Κίεβο ετοιμάζει επίεθση κατά του Ντονμπάσ εντός του μαρτίου 2022.

❗ Classified documents (order by the Commander National Guard of Ukraine) acquired by @mod_russia confirm without a shadow of a doubt: the Kiev regime was covertly preparing an offensive operation against #Donbass, scheduled for March 2022.



In detail: https://t.co/wbeO1sEQnH pic.twitter.com/sBzqlMrThY