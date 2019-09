Live: Ο Dorian εξελίσσεται σε τυφώνα ''τέρας''

Το μετεωρολογικό φαινόμενο του τυφώνα Dorian εξελίχθηκε τα τελευταία εικοσιτετράωρα σε ένα κυκλωνικό σύστημα από εκείνα που δεν έχουμε ξαναδεί στον Ατλαντικό Ωκεανό και στην περιοχή της Καραϊβικής. Το σύστημα που έχει πλήξει ήδη τις Μπαχάμες και κατευθύνεται στη χερσόνησο της Φλόριντα με προοπτική να επεκταθεί προς τις Πολιτείες της Τζόρτζια, της Αλαμπάμα και της Νοτίου και Βορείου Καρολίνας θεωρείται ισοδύναμο με εκείνο που είχε πλήξει το 1935 την Καραϊβική και το οποίο θεωρείται το ισχυρότερο που χτύπησε ποτέ τη συγκεκριμένη περιοχή.

Δείτε LIVE εικόνα από την πορεία του τυφώνα Dorian και από περιοχές τις οποίες χτυπάει ή πρόκειται να περάσει:

Δείτε στο βίντεο την εξέλιξη του φαινομένου:

Ο τυφώνας Dorian, κατηγορίας 5 στην κλίμακα Saffir–Simpson, χτύπησε τα συμπλέγματα νησιών του αρχιπελάγους με ταχύτητες που άγγιξαν τα 295 χλμ. την ώρα αλλά και με ριπές που ξεπερνούν τα 350 χιλιόμετρα την ώρα. Ο Dorian είναι εξίσου ισχυρός με τους τυφώνες Gilbert (1988) και Wilma (2005) αλλά και με το σύστημα που έπληξε την περιοχή το 1935.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο τυφώνας Dorian αυτήν τη στιγμή κινείται με ταχύτητες που ισοφαρίζουν το ρεκόρ του 1935 που έχει καταγραφεί ως ο πλέον ισχυρός τυφώνας που χτύπησε ποτέ τον Ατλαντικό όταν ξέσπασε στις ακτές.

Στις 05.00 το πρωί ώρα Ελλάδος ο Dorian βρισκόταν ανατολικά της Μεγάλης Μπαχάμα με κατεύθυνση τα δυτικά. Η εντολή που έχει δοθεί στους κατοίκους είναι η εξής «μην εγκαταλείπετε τα καταφύγιά σας την ώρα που το ''μάτι'' του κυκλώνα περνά από την περιοχή σας, διότι οι άνεμοι θα ενισχυθούν πάρα πολύ γρήγορα από την αντίθετη πλευρά». Όσον αφορά τώρα στα κύματα που έχουν σχηματιστεί στο Αρχιπέλαγος των Μπαχάμας, έχουν ύψος τουλάχιστον ενός σπιτιού όταν χτυπούν την παραλία, όπως δείχνουν βίντεο, την ώρα που ο τυφώνας λυσσομανούσε πάνω από το νησιωτικό σύμπλεγμα. Τα εν λόγω βίντεο αναρτήθηκαν στην εφημερίδα Tribune 242.

Ένα οκτάχρονο αγόρι νεκρό - Αγνοείται η αδελφή του

Ένα αγόρι 8 ετών από τα νησιά Αμπάκο έχασε τη ζωή του κατά το πέρασμα του ισχυρού τυφώνα Dorian που πλήττει τις τελευταίες ώρες τις Μπαχάμες.



Την είδηση γνωστοποίησε μιλώντας στα ΜΜΕ η γιαγιά του παιδιού, η οποία επεσήμανε πως ενημερώθηκε από την κόρη της, ενώ δήλωσε πως παράλληλα αγνοείται η αδελφή του αγοριού.

#BREAKING aftermath video sent to @ABC from a resident of Hope Town, Elbow Cay, The Bahamas #HurricaneDorian devastated this populated small island in The Abacos. People ran for safer shelter during the eye of the storm, he described to me.



🎥 Francis Charles exclusive to ABC pic.twitter.com/YZ5J5XHiFR