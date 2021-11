Ο Έλον Μασκ ρωτά τους ακόλουθούς του στο twitter να πουλήσει ή όχι το 10% των μετοχών του στην Tesla

Μια ακόμη παλαβομάρα, τις οποίες συνηθίζει, ή πραγματική ερώτηση;

Ο Έλον Μασκ ρώτησε σε ανάρτησή του χθες τους 62 εκατομμύρια ακόλουθούς του στο twitter να πουλήσει ή όχι το 10% των μετοχών του στην Tesla διαβεβαιώνοντας ότι θα πράξει ό,τι εκείνοι αποφασίσουν.

Το ιδιόμορφο και συχνά παρορμητικό αφεντικό της αυτοκινητοβιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων φαίνεται να έχει στο μυαλό του μια νέα πρόταση των Δημοκρατικών που θέλουν να επιβάλλουν μεγαλύτερους φόρους σε πάμπλουτος επιχειρηματίες βάζοντας στο στόχαστρο μετοχές τους, που σε γενικές γραμμές φορολογούνται μόνο όταν πωλούνται.

«Έγινε πολύς λόγος τελευταία για μη ρευστοποιημένα κέρδη ως εργαλείο φοροδιαφυγής, γι’ αυτό προτείνω να πουλήσω το 10% των μετοχών μου στην Tesla», έγραψε ο Έλον Μασκ σε ένα tweet.

«Συμφωνείτε;» ρώτησε στη συνέχεια τους χρήστες του twitter κάνοντας μια δημοσκόπηση ζητώντας τους να ψηφίσουν «ναι» ή «όχι».

«Θα σεβαστώ το αποτέλεσμα αυτής της δημοσκόπησης, όποιο κι αν είναι αυτό», πρόσθεσε ο πολυδισεκατομμυριούχος.

Μέσα στην πρώτη ώρα από την ανάρτηση του Μασκ, 700.000 χρήστες είχαν απαντήσει στην δημοσκόπηση και μέχρι περίπου τις 23:00 χθες το Σάββατο το βράδυ, ώρα Ελλάδας, οι απαντήσεις ήταν περίπου 55% υπέρ του «ναι».

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Μασκ κατείχε περίπου το 17% των μετοχών της Tesla στις 30 Ιουνίου, με σημερινή αξία 208,37 δισεκατομμύρια δολάρια.

Με τα μερίδιά του σε άλλες εταιρείες του, τη Neuralink και ειδικά τη SpaceX, ο Έλον Μασκ θεωρείται ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία που υπολογίζεται από το Bloomberg στα 338 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Λάβετε υπόψη ότι δεν λαμβάνω μισθό σε μετρητά ή μπόνους από πουθενά. Έχω μόνο μετοχές, επομένως ο μόνος τρόπος για μένα να πληρώσω προσωπικά φόρους είναι να πουλήσω μετοχές», έγραψε ο πολυδισεκατομμυριούχος στο Twitter.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?