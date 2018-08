Ο επικεφαλής της Financial Times θα επιστρέψει τη μεγάλη αύξηση του μισθού του

Ο επικεφαλής της βρετανικής οικονομικής εφημερίδας Financial Times ανακοίνωσε πως θα επιστρέψει τη αύξηση του μισθού του για το 2017, έπειτα από τις επικρίσεις του προσωπικού επειδή η αύξηση αυτή έφθασε το 25%.



Η δημοσίευση του ισολογισμού της εφημερίδας για το 2017 αποκάλυψε πως ο μισθός του Τζον Ρίντινγκ, γενικού διευθυντή της FT, υπερέβη τα 2,5 εκατ. στερλίνες (2,8 εκατ. ευρώ) το χρόνο προ φόρων, ανακοίνωσε σήμερα η εφημερίδα.



Ο Τζον Ρίντινγκ διευκρίνισε σε ηλεκτρονικό μήνυμά του πως θα επιστρέψει τις 280.000 λίρες μετά φόρους και θα συνεισφέρει το ποσό αυτό σ' ένα ταμείο αφιερωμένο στην προώθηση του ρόλου των γυναικών και του επιπέδου των μισθών τους στους κόλπους της εταιρείας.



Ο ίδιος διευκρίνισε πως στο μέλλον ο μισθός του θα «αναδιαρθρώνεται» λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο της αμοιβής του πριν από την εξαγορά της FT το 2016 από τη Nikkei, δηλαδή 1,6 εκατ. λίρες.



Οι αμοιβές των Βρετανών που είναι επικεφαλής επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 23% πέρυσι, σύμφωνα με μια μελέτη των High Pay Centre και Chartered Institute of Personnel and Development.



Η ανακοίνωση του Τζον Ρίντινγκ έγινε ενώ δημοσιογράφοι της εφημερίδας που ανήκουν στο Συνδικάτο Βρετανών Δημοσιογράφων είχαν προγραμματίσει να συνεδριάσουν για να εξετάσουν το θέμα, σύμφωνα με την FT.