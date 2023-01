Ο επιτετραμμένος της Ουκρανίας εκλήθη στο ιρανικό ΥΠΕΞ για σχόλιο αξιωματούχου σχετικά με την επίθεση με drones

Ο επιτετραμμένος της Ουκρανίας εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν σήμερα στην Τεχεράνη σχετικά με σχόλιο αξιωματούχου της χώρας του για την επίθεση με drones που δέχθηκε χθες, Κυριακή, στρατιωτικό εργοστάσιο στην επαρχία Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

🇮🇷🇺🇦Ukraine ambassador in Tehran was summoned to the Iranian Foreign Ministry in connection with Podolyak's statements "Ukraine warned you"(regarding the atack in Isfahan)



The diplomat was offered to explain the statement of the head of the office of the Ukrainian president