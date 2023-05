Ο Ερντογάν αποκοιμήθηκε σε διακαναλική συνέντευξη κι έγινε πάνικος στο διαδίκτυο

«Με πήρε ο ύπνος κι έγειρα...», θα ήταν η κατάλληλη φράση, για να περιγράψει το...πάθημα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της διακαναλικής συνέντευξης που παραχώρησε στους σταθμούς ATV και A Ηaber, λίγο πριν τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου των τουρκικών εκλογών.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τούρκος πρόεδρος, φαίνεται πως είχε έντονη υπνηλία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά, με συνέπεια να τα κλείσει την ώρα που οι δημοσιογράφοι του απηύθυναν ερώτημα σχετικό με το PKK.

Όταν οι κάμεραμεν του τηλεοπτικού συνεργείου και οι υπεύθυνοι του κοντρόλ ρουμ, αντιλήφθηκαν πως ο Ταγίπ Ερντογάν είχε... αποκοιμηθεί, πήραν το πλάνο από εκείνον και έδειχναν μόνο τη μία από τους δύο δημοσιογράφους, η οποία κοιτούσε σαστισμένη τον συνάδελφό της.

