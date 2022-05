Τουρκία: Ο Ερντογάν δηλώνει ότι θα μιλήσει με τη Φινλανδία το Σάββατο

Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι θα μιλήσει στη Φινλανδία το Σάββατο, διατηρώντας την αντίθεσή του στις υποψηφιότητες ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ μια εβδομάδα αφότου εξέφρασε για πρώτη φορά αντιρρήσεις για την κίνηση.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Παρασκευή, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι συζήτησε το θέμα με τον Ολλανδό πρωθυπουργό την Παρασκευή και θα μιλήσει και στη Βρετανία το Σάββατο. Δεν διευκρίνισε με ποιους θα μιλήσει στη Φινλανδία και στη Βρετανία. Επίσης, είπε ότι θα υπάρξει επικοινωνία με τον Γενς Στόλτενμπεργκ.

Νωρίτερα η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, καταφέρθηκε εναντίον της «παραπληροφόρησης» σχετικά με τη Σουηδία και το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), αφού η Τουρκία κατηγόρησε τη σκανδιναβική χώρα ότι υποστηρίζει τη μαχητική οργάνωση περιπλέκοντας τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ.

«Λόγω της ευρέως διαδεδομένης παραπληρoφόρησης για τη Σουηδία και το PKK, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η σουηδική κυβέρνηση του Ούλοφ Πάλμε ήταν η πρώτη μετά την Τουρκία που κατέταξε το PKK ως τρομοκρατική οργάνωση ήδη από το 1984», έγραψε στο Twitter η υπουργός Εξωτερικών Αν Λίντε.

Due to the vastly spread #disinformation about 🇸🇪 and PKK, we would like to recall that the 🇸🇪 Government of Olof Palme was first after 🇹🇷 to list PKK as a terrorist organization, already in 1984. EU followed suit 2002, when Anna Lindh was 🇸🇪 FM. This position remains unchanged.