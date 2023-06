Ερντογάν: Θα προστατεύσουμε πιο σθεναρά τα δικαιώματά μας στη «Γαλάζια Πατρίδα»

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τους Τούρκους να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να επικεντρωθούν στο μέλλον, αναλαμβάνοντας σήμερα τα καθήκοντά του για μια νέα πενταετή θητεία στο αξίωμα.

Ο Ερντογάν ορκίστηκε νωρίτερα ενώπιον του κοινοβουλίου και αναμένεται να ανακοινώσει το βράδυ, μετά το επίσημο δείπνο, το νέο υπουργικό συμβούλιο που αναμένεται ότι θα σηματοδοτήσει μια αλλαγή όσον αφορά την οικονομική πολιτική αλλά και το τέλος της εποχής των χαμηλών επιτοκίων.

Στην τελετή ανάληψης των καθηκόντων του, στο προεδρικό μέγαρο, ο Ερντογάν υιοθέτησε έναν συμφιλιωτικό τόνο. «Θα αγκαλιάσουμε και τα 85 εκατομμύρια (των Τούρκων), ανεξάρτητα από τις πολιτικές απόψεις τους (…). Ας βάλουμε στην άκρη τη δυσφορία της προεκλογικής περιόδου. Ας αναζητήσουμε τρόπους συμφιλίωσης», είπε, ενώπιον πολλών αρχηγών ξένων κρατών, τους οποίους χαιρέτησε έναν προς έναν. Πρόσθεσε ότι τα 85 εκατομμύρια των Τούρκων πρέπει να ενωθούν «σαν τα τούβλα στον τοίχο», γιατί η χώρα χρειάζεται ενότητα και αλληλεγγύη, περισσότερο από ποτέ άλλοτε.

«Στη νέα περίοδο, οι συνομιλητές μας θα βρουν μια πιο αποφασιστική, πιο γενναία και πιο δραστήρια Τουρκία, η οποία μάχεται πιο αποφασιστικά κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων, προστατεύει πιο σθεναρά τα δικαιώματα της ίδιας και των αδελφών της στη Γαλάζια Πατρίδα, ανεβάζει τον πήχη της επιτυχίας από την οικονομία μέχρι το εμπόριο και είναι πιο αποφασιστική, πιο γενναία και πιο δραστήρια σε κάθε τομέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

With the “Century of Türkiye” started, the path to the rise of Türkiye is now before us, says President Recep Tayyip Erdogan at his inauguration ceremony, which was attended by top officials from over 80 countries https://t.co/7spwKc6a3Q pic.twitter.com/y7wKEC4IH1