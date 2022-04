Ο Ερντογάν προσεύχεται στο ιερό τέμενος της Μέκκας

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρέθηκε σήμερα, Παρασκευή 29 Απριλίου, στη Μέκκα στη Σαουδική Αραβία, για να προσευχηθεί στο ιερότερο τέμενος του Ισλάμ, παρά τις τεταμένες σχέσεις με το Ριάντ, λόγω της δολοφονίας του δημοσιογράφου, Τζαμάλ Κασόγκι. Φωτογραφικό υλικό δείχνει τον Τούρκο πρόεδρο να καταφθάνει στο Μασγίντ αλ-Χαράμ, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κατόπιν να προσεύχεται με τη συνοδεία του.

H δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου της Washington Post Κασόγκι στο προξενείο της Κωνσταντινούπολης το 2018, επιβάρυνε τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και ενώ καλπάζει η φτώχεια στην Τουρκία, ο Ερντογάν εξακολουθεί να αναζητά νέες επενδύσεις, γεγονός που δικαιολογεί το ταξίδι του στη Σαουδική Αραβία.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε με τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας και τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και στην συνέχεια επισκέφθηκε τη Μέκκα για να προσευχηθεί.

Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan visited Masjid Al Haram, Makkah and performed Umrah along with his delegation today His Excellency also prayed Voluntary Prayers inside the Holy Ka’bah pic.twitter.com/4pI4UFWBz3

Οι τεταμένες σχέσεις

Πριν τρία χρόνια ο Τούρκος πρόεδρος πέρασε μπροστά από τον Σαουδάραβα διάδοχο, χωρίς να του ρίξει ούτε ένα βλέμμα. Αυτό έγινε στη σύνοδο κορυφής των G20 στο Μπουένος Άιρες.

Όχι μόνο ο Ερντογάν, πολλοί πολιτικοί έκοψαν δεσμούς de facto με τον μπιν Σαλμάν.

Κανείς δεν ήθελε να φωτογραφηθεί με κάποιον που κατά πάσα πιθανότητα εμπλέκεται σε μια από τις πιο φρικιαστικές σύγχρονες πολιτικές δολοφονίες στην ιστορία. Τη δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι.

Από τότε όμως, έχει περάσει αρκετός καιρός. Τις προηγούμενες ώρες, ο Τούρκος Πρόεδρος συναντήθηκε με τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας και τον πρίγκιπα διάδοχο στην πρώτη του επίσκεψη μετά τη δολοφονία Κασόγκι.

Ο δημοσιογράφος και επικριτής της κυβέρνησης του Ριαντ είχε δολοφονηθεί μέσα στο προξενείο της χώρας του, στην Κωνσταντινούπολη, τον Οκτώβριο του 2018. Το σώμα του διαμελίστηκε και δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα.

Now: His Excellency Recep Tayyip Erdogan, President of Turkey arrives with his delegation to perform Umrah and will enter the Ka’bah pic.twitter.com/q5x30zg6BG