Ο Γκουαϊδό δηλώνει έτοιμος να ανατρέψει τον Μαδούρο

Ξεκίνησε η τελευταία φάση ανατροπής του Νικολάς Μαδούρο όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο αυτοανακυρηχθείς πρόεδρος της χώρας, Χουάν Γκουαϊδό, στο twitter.

Με ένα βίντεο ο Γκουαϊδό υποστηρίζει ότι διαθέτει πλέον τη στήριξη του στρατού και ότι έγραψε αυτό το βίντεο από τη βάση La Carlotta, μίας εξαιρετικής σημασίας βάση στο Καράκας από όπου είχε ξεκινήσει παλαιότερα και το πραξικόπημα του Τσάβες.

BREAKING: Surrounded by military personnel, Venezuelan opposition leader Juan Guaidó calls for military uprising against the Maduro government today, saying "Today the armed forces are clearly on the side of the people, Operation Freedom is underway. " pic.twitter.com/uIj3vUT5eF