O Ίλον Μασκ ζήτησε από τους Αμερικανούς να ψηφίσουν Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές

Να ψηφίσουν τους Ρεπουμπλικανούς υποψήφιους στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης (8/11) κάλεσε τους ανεξάρτητους υποψήφιους ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και ιδιοκτήτης του Twitter, Ίλον Μασκ.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Μασκ ανέφερε: «”Προς ψηφοφόρους που σκέφτονται ανεξάρτητα”: Η ισορροπία στην άσκηση εξουσίας περιορίζει τις υπερβολές και από τα δύο κόμματα, επομένως συνιστώ να ψηφίσουμε για ένα Ρεπουμπλικανικό Κογκρέσο, δεδομένου ότι στην προεδρία των ΗΠΑ βρίσκεται ένας Δημοκρατικός».

To independent-minded voters:



Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic.