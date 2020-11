Ο Ινδός πρωθυπουργός συγχαίρει τον Τζο Μπάιντεν και την ινδικής καταγωγής Κάμαλα Χάρις

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι συνεχάρη το Σάββατο τον Τζο Μπάιντεν για την εκλογή του στον Λευκό Οίκο, υπογραμμίζοντας πως η εκλογή της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, ινδικής καταγωγής, είναι πηγή «τεράστιας περηφάνιας».

«Συγχαρητήρια @JoeBiden [Τζο Μπάιντεν] για την εντυπωσιακή νίκη σας», έγραψε στο Twitter ο Μόντι.

Congratulations @JoeBiden on your spectacular victory! As the VP, your contribution to strengthening Indo-US relations was critical and invaluable. I look forward to working closely together once again to take India-US relations to greater heights. pic.twitter.com/yAOCEcs9bN

Σε ένα δεύτερο τουίτ, χαιρέτησε την εκλογή της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις εκτιμώντας πως «η επιτυχία σας δείχνει τον δρόμο και είναι πηγή τεράστιας περηφάνιας (...) για όλους τους Αμερικανοϊνδούς». Η Κάμαλα Χάρις είναι κόρη ενός Τζαμαϊκανού και μιας Ινδής.

Heartiest congratulations @KamalaHarris! Your success is pathbreaking, and a matter of immense pride not just for your chittis, but also for all Indian-Americans. I am confident that the vibrant India-US ties will get even stronger with your support and leadership.