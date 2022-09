Ο Ιρανός πρόεδρος Ραϊσί ζητάει να αντιμετωπιστούν με αποφασιστικότητα όσοι αντιτίθενται στην ασφάλεια της χώρας

Ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί δήλωσε σήμερα ότι οι αρχές πρέπει «να αντιμετωπίσουν με αποφασιστικότητα όσους αντιτίθενται στην ασφάλεια και την ηρεμία της χώρας», μετέδωσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το σχόλιο αυτό του Ιρανού προέδρου έγινε κατά τη διάρκεια ενός συλλυπητήριου τηλεφωνήματος στην οικογένεια ενός φρουρού ασφαλείας ο οποίος μαχαιρώθηκε, σύμφωνα με τις αρχές από οργισμένους διαδηλωτές.

Εδώ και μία εβδομάδα οργανώνονται διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις του Ιράν με αφορμή τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, μιας νεαρής γυναίκας που πέθανε μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών.

Ο πρόεδρος του Ιράν σύμφωνα με τα ΜΜΕ, τόνισε ότι: «Είναι αναγκαίο να διαχωριστούν οι διαμαρτυρίες από τη διατάραξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας» και χαρακτήρισε τα γεγονότα, στάση.

Εκατοντάδες συλλήψεις διαδηλωτών στην Γκιλάν

Ιρανικά πρακτορεία μετέδωσαν σήμερα ότι 739 διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και 60 γυναίκες, έχουν συλληφθεί στην επαρχία Γκιλάν, στην περιοχή της Κασπίας.

Ο λογαριασμός ακτιβιστών 1500tasvir στο Twitter, που έχει 125.000 «ακολούθους» ανέφερε ότι έχει διακοπεί η επικοινωνία με την πόλη Οσναβιέχ, στο βορειοδυτικό Ιράν. Η Οσναβιέχ ήταν η μία από τις πολλές πόλεις του βορειοδυτικού Ιράν, όπου ζουν οι Κούρδοι, που απήργησαν την Παρασκευή.

Hengaw was informed that the security forces in #Oshnavieh raided citizens' houses and brutally arrested 60 people so far.



Saturday, September 24



#Mahsa_Amini #مهسا_امینی