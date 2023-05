O Καναδάς ζήτησε διεθνή βοήθεια για να αντιμετωπίσει τις καταστροφικές πυρκαγιές

Ο Καναδάς απηύθυνε έκκληση για διεθνή βοήθεια προκειμένου να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές που μαίνονται στο δυτικό τμήμα της χώρας εδώ και περισσότερες από δέκα ημέρες, με το πύρινο μέτωπο να εξαπλώνεται πλέον από την Αλμπέρτα προς άλλες επαρχίες.

«Η κατάσταση στην Αλμπέρτα παραμένει πολύ ανησυχητική και επικίνδυνη και μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι ότι πλέον σημαντικός αριθμός πυρκαγιών έχουν ξεσπάσει στο Σασκάτσουαν, τη Βρετανική Κολομβία και τα Βορειοδυτικά Εδάφη», δήλωσε ο Μπιλ Μπλερ υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας του Καναδά.

Η Οτάβα «στρέφεται σε άλλες χώρες – τις ΗΠΑ, το Μεξικό, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία-- για να βοηθήσουν», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής οι πυρκαγιές μαίνονταν κυρίως στην Αλμπέρτα, μία από τις σημαντικότερες παραγωγούς πετρελαίου παγκοσμίως, έχοντας καταστρέψει περισσότερα από 5.000.000 στρέμματα δάσους και αγρών καθώς και σπίτια και επιχειρήσεις.

Περίπου 2.500 πυροσβέστες από όλο τον Καναδά και 400 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στην επαρχία για να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές, εκ των οποίων 27 εξακολουθούν να είναι εκτός ελέγχου. Στη Βρετανική Κολομβία χθες, Τετάρτη, ήταν ενεργές 60 πυρκαγιές, εκ των οποίων 15 εκτός ελέγχου.

«Αναμφίβολα αυτό το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο και θα χρειαστούμε βοήθεια», δήλωσε η Ζοζέ Σεντ Ονγκ εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης της Αλμπέρτα.

«Με δεδομένο τον αριθμό των πυρκαγιών που μαίνονται αυτή τη στιγμή, θα χρειαστούν μήνες για να αντιμετωπιστούν, εκτός και αν υπάρξει σημαντική αλλαγή των καιρικών συνθηκών που θα φέρει πολλή υγρασία», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για «μακρά μάχη».

The province of Alberta, Canada, is on fire and in the grip of wildfires. pic.twitter.com/EplfsAySgt