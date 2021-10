Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίστηκε σε ομιλία με κοστούμι, σανδάλια και κάλτσες!

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, εμφανίστηκε στην επίσημη ομιλία του, στην εκδήλωση για την επέτειο της ίδρυσης του κόμματός του, με μαύρο κοστούμι, μαύρα... σανδάλια και κάλτσες!

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας διέσχισε το κόκκινο χαλί του μεγάρου και κατευθύνθηκε προς το βήμα για να μιλήσει, τραβώντας τα βλέμματα των παρευρισκόμενων.

Η εμφάνισή του δεν έμεινε ασχολίαστη. Μάλιστα, χαρακτηρίστηκε από πολλούς εκκεντρική. Ωστόσο, ο λόγος της συγκεκριμένης ενδυματολογικής επιλογής παραμένει άγνωστος.

