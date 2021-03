Ο μακρύς βραχίονας του αυταρχικού κράτους

Σύνταξη-Επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Η εμβέλεια της αυταρχικής καταστολής αυξάνεται. Τώρα, ούτε η εξορία είναι ασφαλής.

Τον Οκτώβριο του 2019, το Ιράν απήγαγε το δημοσιογράφο Ruhollah Zam στο Ιράκ. Ο Zam είχε ζήσει ως αναγνωρισμένος πρόσφυγας στη Γαλλία, αλλά αφού ταξίδεψε στο Ιράκ για άγνωστους λόγους, το Σώμα της Επαναστατικής Φρουράς τον απήγαγε και μετά τον πέρασε πέρα ​​από τα σύνορα προς το Ιράν. Μετά από μια γρήγορη δίκη το περασμένο καλοκαίρι, εκτελέστηκε τον Δεκέμβριο για «διαφθορά».

Τον περασμένο Ιούλιο, ο Mamikhan Umarov, ένας Τσετσένος εξόριστος που είχε επικρίνει το καθεστώς του ηγέτη Ramzan Kadyrov, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε σε προάστιο της Βιέννης - ο τρίτος Τσετσένος που έπεσε θύμα δολοφονίας στην Ευρώπη μέσα σε ένα χρόνο.

Τον Αύγουστο, η κυβέρνηση της Ρουάντα απήγαγε τον Paul Rusesabagina, τον πραγματικό ήρωα της ταινίας «Hotel Rwanda» που ήταν υποψήφια για Όσκαρ, ενώ ταξίδευε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αφού κρατήθηκε τουλάχιστον τρεις ημέρες χωρίς επικοινωνία, κατηγορήθηκε για υποστήριξη της τρομοκρατίας και αναμένει δίκη.

Οι ειδικοί που ακολουθούν το Ιράν, τη Ρωσία ή τη Ρουάντα θα αναγνωρίσουν αυτές τις περιπτώσεις. Η αδυσώπητη δίωξη της Κίνας έναντι των Ουιγούρων και των Θιβετιανών πέρα ​​από τα σύνορά της αποτελεί αντικείμενο άρθρων περιοδικών και εκθέσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν πλέον για τη δολοφονία στην Κωνσταντινούπολη του συντάκτη της Washington Post Jamal Khashoggi, από τη Σαουδική Αραβία.

Αυτά τα περιστατικά αποτελούν μέρος ενός αυξανόμενου τρόπου «διακρατικής καταστολής» ή εξαναγκασμού που διαπράττεται στο εξωτερικό από αυταρχικές κυβερνήσεις εναντίον πολιτών των χωρών τους. Άνθρωποι που διαφεύγουν την καταστολή στην χώρα τους και ίσως περίμεναν να ζουν σχετικά χωρίς παρενόχληση σε ξένες χώρες, ανακάλυψαν ότι το καταφύγιο είναι δύσκολο να βρεθεί. Μέσω φυσικών απειλών, κατασκοπείας και βίας, τα κράτη λαμβάνουν μέτρα για να εκφοβίσουν τους εξόριστους και να τους εμποδίσουν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, ακόμη και σε δημοκρατικές χώρες.

Σήμερα, ο διασυνοριακός εξαναγκασμός βρίσκεται στα πρόθυρα του να θεωρείται φυσιολογικός. Τον Ιανουάριο, η Ουκρανία συνέλαβε και έστειλε πίσω στη χώρα τους δύο Τούρκους πολίτες χωρίς την νόμιμη διαδικασία απέλασης - το τελευταίο επεισόδιο σε δεκάδες παρόμοιους βίαιους επαναπατρισμούς Τούρκων πολιτών μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016.

Σε μια νέα έκθεση, «Out of Sight, Not Out of Reach», ο οργανισμός Freedom House συνέταξε και κατηγοριοποίησε 608 περιστατικά τέτοιων άμεσων διασυνοριακών αυταρχικών επιθέσεων από το 2014 - κρατήσεις, επιθέσεις, σωματική και ψυχολογική βία, παράνομες απελάσεις, παραδόσεις και υποψίες δολοφονιών. Τα περιστατικά στον κατάλογο είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Κάθε δολοφονία, κάθε παράδοση, κάθε κράτηση δημιουργεί ένα φαινόμενο κυματισμού στην κοινότητα της διασποράς, προκαλώντας αποσιώπηση σε πολύ περισσότερους από το άτομο που στοχεύει. Και πέρα ​​από αυτές τις περιπτώσεις είναι πια διαδεδομένες τακτικές «καθημερινής» διακρατικής καταστολής: ψηφιακές απειλές, λογισμικό υποκλοπής, κατασκοπεία και εξαναγκασμός μέσω πληρεξουσίου, όπως η φυλάκιση των οικογενειών των εξορίστων.

Αυτές οι πράξεις βίας και εκφοβισμού διαμορφώνουν τις ζωές των εξορίστων. Άτομα με τα οποία μίλησε το Freedom House προκειμένου να συντάξει την έκθεση, περιέγραψαν έντονα συναισθήματα κατάθλιψης και εξάντλησης. Παρόλο που ορισμένοι ακτιβιστές παραμένουν ανθεκτικοί, ακόμη και προκλητικοί, πολλοί άλλοι εγκαταλείπουν τον ακτιβισμό ή αποφεύγουν να μιλούν δημόσια. «Σε σκοτώνουν ακόμα κι αν δεν σκοτώσουν το σώμα σου», είπε ένας εξόριστος της Ρουάντα: «Σκοτώνουν το πνεύμα σου».

Η διακοπή της διακρατικής παρενόχλησης δεν είναι μόνο ηθική επιταγή, είναι επίσης θέμα προσωπικού συμφέροντος για τις δημοκρατικές χώρες και τους πολίτες της. Τα σύγχρονα αυταρχικά καθεστώτα, όπως της Κίνας και της Ρωσίας, δεν περιορίζονται πλέον σε παθητική συνύπαρξη πίσω από «σιδηρά παραπετάσματα» - είναι συνυφασμένα με δημοκρατίες μέσω οικονομικών ανταλλαγών, ταξιδιών και ενός πυκνού ιστού καθημερινών επαφών ατόμου με άτομο. Παράλληλα με αυτούς τους δεσμούς, προσπαθούν να επεκτείνουν τους αυταρχικούς ελέγχους που περιορίζουν τη ζωή εντός των συνόρων αλλά και μέσα στις δημοκρατίες. Αν δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των εξορίστων και της διασποράς που έχουν ζητήσει την προστασία των ελεύθερων κοινωνιών, τι λέει αυτό για την προθυμία μας να προστατεύσουμε τους δικούς μας πολίτες;

Η διακρατική καταστολή δεν είναι νέο φαινόμενο - σκεφτείτε τη δολοφονία του Leon Trotsky από ένα πράκτορα του Joseph Stalin στο Μεξικό το 1940 - αλλά η εμβέλειά του αυξάνεται σημαντικά. Οι αυταρχικοί ηγέτες απαιτούν πίστη όχι μόνο στο κράτος αλλά και στον αρχηγό ή το κόμμα. Αλλά, χωρίς να είναι σε θέση να δημιουργήσουν νομιμότητα μέσω συγκατάθεσης, αυτοί οι ηγέτες στηρίζονται στον εξαναγκασμό - και τον χρησιμοποιούν εναντίον εκείνων που διαφεύγουν στο εξωτερικό.

Στη δεκαετία του 1970 και του 1980, η διεθνής καταδίωξη των «αδέσποτων σκύλων» του ηγέτη της Λιβύης Moammar Gaddafi, όπως χαρακτήριζε στους αντιπάλους του, σκόρπισε τον τρόμο σε όλη την εξόριστη κοινότητα της Λιβύης. Το Ιράν πραγματοποίησε ένα κύμα δολοφονιών υψηλού προφίλ στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1980 και του 1990, όταν πολιτικοί ηγέτες και αντιπολιτευόμενες ομάδες εγκατέλειψαν τη χώρα, μετά την επανάσταση. Ο Πρόεδρος της Ρουάντα Paul Kagame ήρθε αντιμέτωπος με καταγγελίες για εξωχώριες δολοφονίες και απαγωγές, επακόλουθα της γενοκτονίας του 1994, όταν το νέο καθεστώς καταδίωξε τους αντιπάλους του - πρώτα στη χώρα και στη συνέχεια στο εξωτερικό.

Η θανατηφόρα τάση άρχισε να επιταχύνεται το 2006 με το θάνατο του Alexander Litvinenko, Ρώσου αποστάτη που δηλητηριάστηκε στην Αγγλία. Ρώσοι πράκτορες πέταξαν στο Λονδίνο με ένα σπάνιο ραδιενεργό ισότοπο που έριξαν στο τσάι του, σε εκδίκηση για τη συνεργασία του με δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η αργή και αναποτελεσματική αντίδραση της Βρετανίας στη δολοφονία του Litvinenko προκάλεσε ένα αδιάλειπτο κύμα θρασύτατων ρωσικών επιθέσεων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της δηλητηρίασης του Sergei Skripal και της κόρης του στη Βρετανία το 2018 και του πυροβολισμού του Zelimkhan Khangoshvili σε ένα πάρκο του Βερολίνου το 2019.

Οι δολοφονίες και οι παραδόσεις εξορίστων φιγουράρουν συνήθως στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αλλά πίσω από αυτά τα γεγονότα υψηλού προφίλ, υπάρχει μια βαθύτερη τάση που ενισχύεται από την τεχνολογία, την εχθρότητα στη μετανάστευση στις δημοκρατίες και την αποδυνάμωση της δέσμευσης για τη διακοπή των επιθέσεων.

Ο πρώτος παράγοντας είναι η τεχνολογία. Οι ψηφιακές τηλεπικοινωνίες έχουν διευρύνει τα όρια των δραστηριοτήτων των εξορίστων που, κατά τη γνώμη των αυταρχικών καθεστώτων, συνιστούν απειλή. Ο Ruhollah Zam λειτούργησε ένα δημοφιλές Telegram κανάλι για τους Ιρανούς που ονομάζεται Amadnews - παρόλο που ζούσε στη Γαλλία, ήταν σε θέση να συμμετάσχει στην καθημερινή ζωή της χώρας του από μακριά, σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Όπως και οι άλλοι Τσετσένοι εξόριστοι, ο Mamikhan Umarov χρησιμοποίησε για μεταδόσεις ένα κανάλι YouTube που εξόργισε την βάναυση ηγεσία του Kadyrov.

Καθώς το κοινό των εξορίστων ακτιβιστών έχει αυξηθεί, το ίδιο έχει και η ικανότητα των καθεστώτων να σιγήσουν τις φωνές τους. Οι ίδιες ψηφιακές τεχνολογίες που επιτρέπουν στους ακτιβιστές να ακουστούν από εκατομμύρια στην πατρίδα τους, προσφέρουν επίσης την ευκαιρία σε κράτη να διακόψουν και να παρακολουθήσουν τα δίκτυα εξορίστων από χιλιάδες μίλια μακριά. Το μειωμένο κόστος αυτών των εργαλείων και η διαθεσιμότητά τους τόσο ως λογισμικό όσο και ως υπηρεσίες που πωλούνται σε μια - σε μεγάλο βαθμό - μη ρυθμιζόμενη, διεθνή αγορά, σημαίνει ότι κάθε κυβέρνηση που είναι πρόθυμη να πληρώσει μπορεί να τα αποκτήσει.

Το λογισμικό Pegasus του Ομίλου NSO - το οποίο χρησιμοποιεί η Σαουδική Αραβία για να υποκλέπτει τηλέφωνα εξορίστων, συμπεριλαμβανομένων των φίλων του Khashoggi - είναι το πιο γνωστό, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Στην έρευνά του, το Freedom House διαπίστωσε ότι 17 χώρες που διεξάγουν εκστρατείες κατα των πολιτών τους, χρησιμοποιούν επίσης κατασκοπευτική τεχνολογία εναντίον των υπηκόων τους στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων χωρών όπως η Κίνα, η Ρωσία, το Ιράν και η Σαουδική Αραβία, αλλά επίσης και η Αιθιοπία, η Καμπότζη, το Βιετνάμ, το Ουζμπεκιστάν και η Αίγυπτος.

Η Κίνα έχει μοναδικές δυνατότητες από αυτή την άποψη μέσω της πλατφόρμας WeChat, μιας εφαρμογής ενιαίας εξυπηρέτησης που συνδυάζει κοινωνικά μέσα, ανταλλαγή μηνυμάτων, πληρωμή λογαριασμών, αγορές, ταξίδια, παράδοση φαγητού και άλλα. Το WeChat είναι πανταχού παρόν όχι μόνο στην Κίνα, αλλά και στις τεράστιες κοινότητες διασποράς που προέρχονται από τη χώρα. Η καθολική χρήση του, που προωθείται από το Firewall προστασίας της Κίνας και απαγορεύει άλλους ανταγωνιστές, το καθιστά αναπόφευκτο για άτομα που ζουν στο εξωτερικό και θέλουν να παραμείνουν σε επαφή με την οικογένεια τους στην Κίνα. Ο έλεγχος του λογισμικού από την παραγωγή έως τη διανομή στην καθημερινή του χρήση, επιτρέπει στην Κίνα να περιορίζει την ελευθερία του λόγου, μέσω λογοκρισίας, να πραγματοποιεί απειλές χωρίς φόβο οποιουδήποτε περιορισμού από μη κινεζικές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και να συλλέγει και να χειρίζεται δεδομένα χρηστών, για πολιτικούς σκοπούς, με ατιμωρησία.

Ακόμα και σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, ο ψηφιακός εκφοβισμός και οι εκστρατείες κατά των εξορίστων, είναι σχετικά απλές. Ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με απειλές ή πραγματική βία κατά μελών της οικογένειας που εξακολουθούν να βρίσκονται στη χώρα καταγωγής, αυτά τα εργαλεία μπορούν να αναγκάσουν τους εξόριστους να μειώσουν τα προφίλ τους, να διακόψουν τα δίκτυά τους ή να αποσυρθούν εντελώς από τον ακτιβισμό. Ο Kadyrov το έθεσε συνοπτικά στην τσετσενική διασπορά το 2016, σε εκπομπή που σκηνοθέτησε στην κρατική τηλεόραση: «Η σύγχρονη εποχή και η τεχνολογία της, μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε τα πάντα και μπορούμε να βρούμε καθέναν από εσάς».

Ένας άλλος λόγος ενίσχυσης της διακρατικής καταστολής είναι η εχθρική στάση δημοκρατικών χωρών προς αιτούντες άσυλο, ή ακόμη και νόμιμη μετανάστευση, που διευκολύνει την καταδίωξη και την επιστροφή των πολιτικών αντιπάλων στις χώρες τους. Για παράδειγμα, τα καταπιεστικά κράτη μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψευδείς ισχυρισμούς για να προκαλέσουν κράτηση ή απέλαση από τη χώρα υποδοχής μέσω διαδικασιών που έχουν καθιερωθεί με στόχο την επιτάχυνση τους. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ρώσος υπήκοος Alexey Kharis πέρασε 15 μήνες, υπό κράτηση, στην υπηρεσία μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) μετά τη σύλληψή του, με βάση μια ψευδή ανακοίνωση της Ιντερπόλ.

Πάνω στο ίδιο αυτό θέμα επικρέμαται η βαριά σκιά των μυστικών απαγωγών και στοχευμένων δολοφονιών της κυβέρνησης των ΗΠΑ ως μέρος του «παγκόσμιου πολέμου κατά της τρομοκρατίας», που ακολούθησε τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, 2001. Σε ολόκληρο τον κόσμο, κράτη επισυνάπτουν την ετικέτα «τρομοκράτης» σε εξόριστους που καταδιώκουν, χρησιμοποιώντας συχνά τα παραδείγματα των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Ισραήλ, που εμπλέκονται σε στοχευμένες δολοφονίες εκτός της επικράτειάς τους. Στο 58% των περιπτώσεων που καταγράφηκαν στο Freedom House, το κράτος προέλευσης κατηγόρησε το στοχευμένο άτομο για τρομοκρατία. Η καταμέτρησή βρήκε 90 παραδόσεις και εννέα δολοφονίες ή απόπειρες δολοφονίας εναντίον ατόμων που κατηγορούνται για τρομοκρατία από 10 διαφορετικές χώρες προέλευσης από το 2014.

Ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας έχει ενσωματώσει στο παγκόσμιο λεξικό ένα ευέλικτο λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν πολλά κράτη για να τοποθετήσουν ορισμένους ανθρώπους πέρα ​​από την προστασία του νόμου. Οι μουσουλμάνοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι: Το 78% των περιπτώσεων που αναγνωρίστηκε από το Freedom House φαίνεται ότι αφορούσε άτομα μουσουλμανικής καταγωγής, αντικατοπτρίζοντας το υψηλό ποσοστό των κατά πλειοψηφία μουσουλμανικών κρατών που συμμετείχαν σε αυτές τις εκστρατείες, τη δίωξη των μουσουλμανικών μειονοτήτων σε χώρες όπως η Κίνα και την ευπάθεια των μουσουλμάνων στη μετανάστευση, σε μια εποχή παγκόσμιων φόβων για την ισλαμική τρομοκρατία.

Το αποτέλεσμα είναι ότι οι διασυνοριακές επιθέσεις εναντίον των εξορίστων, κινδυνεύουν να γίνουν κάτι που οι κυβερνήσεις φαίνονται έτοιμες να δεχτούν στη συμπεριφορά των συμμάχων και των αντιπάλων τους.

Μετά τη στοχευμένη δολοφονία του Khashoggi, η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπό τον Πρόεδρο Donald Trump σκούπισε το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι λόγω, υποτίθεται, αντιρρήσεων του Κογκρέσου, και μάλιστα αύξησε τις πωλήσεις όπλων στη Σαουδική Αραβία. Η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τις αναγκαστικές ή μη εθελοντικές εξαφανίσεις χαρακτήρισε την εκστρατεία της Τουρκίας «μια συστηματική πρακτική εξωεδαφικών απαγωγών και αναγκαστικών επιστροφών που χρηματοδοτούνται από το κράτος», αλλά το ζήτημα δεν θίγεται μεταξύ των συμμάχων της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Το Κρεμλίνο διεξάγει κατάφωρες δολοφονίες στην Ευρώπη και ίσως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ήρωας του «Hotel Rwanda», Rusesabagina, ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη στιγμή της απαγωγής του, αλλά το υπουργείο Εξωτερικών, δια της βίας ανέφερε την υπόθεσή του και ο Kagame παραμένει αξιότιμο μέλος της διεθνούς κοινότητας.

Η αντιμετώπιση του ζητήματος ξεκινά με την ατιμωρησία: σπάσιμο της πεποίθησης ορισμένων ηγετών ότι μπορούν να ξεφύγουν από τον νόμο ακόμη και μετά από δολοφονία. Αυτό σημαίνει συνεπείς, στοχοθετημένες κυρώσεις και συνεχείς διμερείς συνέπειες για κράτη που σκοτώνουν, απαγάγουν, απειλούν και επιτίθενται σε εξορίστους.

Οι λύσεις απαιτούν επίσης από τις δημοκρατίες να κοιτάζουν μέσα τους. Αυτό σημαίνει ότι οι δημοκρατικές κυβερνήσεις αποκαθιστούν το θεμελιώδες δικαίωμα εξορίστων να ζητούν άσυλο, καθιερώνουν σύστημα διαρκούς προσέγγισης προς ευάλωτες κοινότητες χωρίς να τις καθιστούν στόχους αυξημένης παρακολούθησης, χρησιμοποιούν διπλωματική και οικονομική πίεση για τη μεταρρύθμιση της Ιντερπόλ ώστε να μην μπορεί πλέον να κάνει καταχρήσεις και τερματίζουν τις εμπορικές εξαγωγές υλικού κατασκοπείας που διευκολύνουν την καταστολή. Αυτά τα βήματα μπορούν να ενισχύσουν την προστασία των εξορίστων και να δυσκολέψουν το μακρύ χέρι του κράτους να φτάσει τους υπηκόους του στο εξωτερικό.

Η διακρατική καταστολή είναι ένα πρόβλημα που δείχνει πώς τώρα, περισσότερο από ποτέ, ότι συμβαίνει «εκεί κάτω», στην πραγματικότητα συμβαίνει «ακριβώς εδώ». Σε μια ομιλία του 2018, ο Joe Biden συνέδεσε με ακρίβεια την παγκόσμια άνοδο του αυταρχισμού με τη στροφή στην ξενοφοβία και την έλλειψη ελευθερίας μέσα στις δημοκρατίες. Η διοίκηση του Προέδρου Biden έχει ήδη λάβει αξιέπαινα μέτρα για να απομακρυνθεί από την υπερβολική πολιτική μετανάστευσης και προστασίας των συνόρων της εποχής Trump, η οποία αναμένεται να μειώσει τις ευκαιρίες για άλλα κράτη να εκμεταλλευτούν το σύστημα μετανάστευσης των ΗΠΑ ενάντια στους εξορίστους. Η διοίκηση έχει επίσης παγώσει τις αμφισβητήσιμες πωλήσεις όπλων της προηγούμενης κυβέρνησης στη Σαουδική Αραβία και ο νέος διευθυντής εθνικών πληροφοριών, Avril Haines, υπέβαλε πρόσφατα στο Κογκρέσο την έκθεση της κοινότητας πληροφοριών σχετικά με τη δολοφονία του Khashoggi που υποδεικνύει ως εντολέα της, τον de facto κυβερνήτη της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκηπα Mohammed Bin Salman. Δυστυχώς, οι κυρώσεις που επέβαλε η κυβέρνηση σε αξιωματούχους της χώρας αυτής, δεν άγγιξαν τον κύριο υπεύθυνο και κράτη όπως το Ην. Βασίλειο συνέχισαν το «business as usual» μαζί του.

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τη διαμόρφωση συγκεκριμένης και πειστικής πολιτικής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το φαινόμενο της διακρατικής καταστολής.

Η οικοδόμηση ανθεκτικότητας έναντι διεθνικών μορφών εξαναγκασμού θα πρέπει να αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για την απάλειψη της παγκόσμιας παλίρροιας του αυταρχισμού. Θα επιβεβαιώσει την αξία της δημοκρατίας μέσα μας, θα ενισχύσει την ικανότητά μας να αντισταθούμε στην επιρροή των δικτατόρων και να διαμορφώσουμε τις ευκαιρίες για δημοκρατικές αλλαγές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πηγή: The Washington Post