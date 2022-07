Ο Μακρόν υποδέχθηκε τον Σεΐχη Μοχάμεντ των ΗΑΕ στο Μέγαρο των Ηλυσίων

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποδέχτηκε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι.

Το ταξίδι είναι η πρώτη επίσκεψη του Σεΐχη Μοχάμεντ στο εξωτερικό από τότε που ανέλαβε τη θέση μετά τον θάνατο του αδελφού του και πρώην προέδρου της χώρας Σεΐχη Χαλίφα στις 13 Μαΐου.

Το επίκεντρο των συζητήσεων των δύο ανδρών πιθανότατα θα περιστρέφεται στο ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα εγγυώνται τον ενεργειακό εφοδιασμό στη Γαλλία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους συμβούλους του Μακρόν.

Ο Σεΐχης Μοχάμεντ, στην πρώτη του τηλεοπτική δημόσια ομιλία την περασμένη Τετάρτη, είπε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, εν μέσω της αύξησης των τιμών των καυσίμων στον απόηχο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι εξαγωγές των ΗΑΕ στη Γαλλία το 2019 έφτασαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, μεγάλο μέρος των οποίων αφορούσαν προϊόντα πετρελαίου.

Η Γαλλία επιδιώκει «να διαφοροποιήσει τις πηγές εφοδιασμού της στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην Ουκρανία», είπε επίσης στο Γαλλικό Πρακτορείο ο ίδιος σύμβουλος το Μακρόν.

I was pleased to arrive in France, a close strategic ally of the UAE, and meet my friend President Emmanuel Macron. Our countries enjoy longstanding partnerships across many fields. We look forward to further collaborations and strengthening ties towards a prosperous future. pic.twitter.com/6V99L8CCF2