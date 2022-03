Ο Μπάιντεν δεν παίρνει πίσω τα σχόλια του για τον Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε ξεκάθαρα απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ότι δεν υποχωρεί στο σχόλιο του ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία.

«Δεν παίρνω τίποτα πίσω. Δεν εξέφραζα τότε, ούτε τώρα μια αλλαγή πολιτικής. Εξέφραζα την ηθική οργή που ένιωθα και δεν θ’ απολογηθώ γι’ αυτό», ήταν η απάντηση του Αμερικανού προέδρου, την οποία και ανάρτησε στο Tweeter, ο δημοσιογράφος Τ.Μ. Ρίγκερ.

Ο Τζο Μπάιντεν είπε χαρακτηριστικά ότι δεν εξέφραζε αλλαγή πολιτικής με τη δήλωση που είχε κάνει, αλλά άποψη βασισμένη στα συναισθήματά του από εκείνη την ημέρα.

«Μόλις είχα έρθει από αυτές τις οικογένειες στη Βαρσοβία», είπε ο Μπάιντεν αναφερόμενος στους Ουκρανούς πρόσφυγες και πρόσθεσε. «Δεν ζητώ συγγνώμη για αυτό».

REPORTER: Do you believe what you said that Putin can’t remain in power or do you now regret saying that?



BIDEN: I’m not walking anything back. …I wasn’t then, nor am I now, articulating a policy change. I was expressing moral outrage that I felt and I make no apologies for it. pic.twitter.com/r34DosKkfP