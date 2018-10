Απίστευτο! Αυτοκαταστράφηκε διάσημος πίνακας του Μπάνκσι αφότου πωλήθηκε σε δημοπρασία

Αξέχαστη θα μείνει η «φάρσα» που επεφύλασσε στον οίκο Sotheby’s o Μπάνκσι, ο παγκοσμίως διάσημος «εικαστικός δρόμου».





Έργο του που μόλις είχε πωληθεί σε δημοπρασία προς 1,4 εκατομμύρια δολάρια αυτοκαταστράφηκε, σε μία φάρσα που προφανώς διοργανώθηκε από τον ίδιο τον μυστικοπαθή καλλιτέχνη.





Το έργο «Κορίτσι με Μπαλόνι» ζωγραφισμένο με σπρέι σε καμβά δημοπρατείτο στον οίκο Sotheby’s στο Λονδίνο το βράδυ της Παρασκευής.





Αίφνης, στιγμές μόνο μετά την πώλησή του, ακούστηκε ένας ήχος όμοιος με αυτόν συναγερμού και το έργο άρχισε να γλιστράει από το κάδρο, αυτοκαταστρεφόμενο σε λωρίδες από μηχανισμό που προφανώς είχε τοποθετηθεί στη βάση του πλαισίου.









Σχεδόν ταυτόχρονα στην επίσημη σελίδα του Μπάνκσι στο Instagram, απεικονιζόταν η στιγμή με το σχόλιο «Φεύγει, φεύγει, έφυγε…» (Going, going, gone...).















Αμέσως μετά στην ίδια σελίδα αναρτήθηκε ένα δεύτερο βίντεο στο οποίο φαίνεται ένα άτομο να τοποθετεί ένα τεμαχιστή μέσα σε πίνακα.









Μέχρι το Σάββατο το απόγευμα, το βίντεο είχε προσελκύσει σχεδόν δύο εκατομμύρια views.

















Ο μηχανισμός φαίνεται να ενεργοποιήθηκε εξ αποστάσεως και με δεδομένο ότι ο Μπάνκσι έχει επί χρόνια διατηρήσει κρυφή την ταυτότητά του, τα σενάρια στο διαδίκτυο κατά πόσον παρίστατο ο ίδιος ή συνεργάτης του στη δημοπρασία ώστε να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό, δίνουν και παίρνουν.





Στην πρώτη του αντίδραση, ο οίκος Sotheby's ανέφερε: «Μιλήσαμε με τον αγοραστή που ήταν έκπληκτος από την εξέλιξη. Συζητάμε για τα επόμενα βήματα...».











«Πριν από μερικά χρόνια, έχτισα κρυφά ένα τεμαχιστή σε έναν πίνακα», γράφει ο Banksy στο βίντεο. «Σε περίπτωση που είχε ποτέ τεθεί σε δημοπρασία».