Ο Μπόλτον καλεί στενούς συνεργάτες του Μαδούρο να συνταχθούν με την αντιπολίτευση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στην πρώτη αντίδρασή του μετά τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα στη Βενεζουέλα, ανέφερε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη χώρα αυτή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκουν στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας και την ελευθερία του», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

I am monitoring the situation in Venezuela very closely. The United States stands with the People of Venezuela and their Freedom!