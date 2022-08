Ο Μπόρις Τζόνσον εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τη δολοφονική επίθεση στον Σαλμάν Ρούσντι

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον εξέφρασε πριν από λίγο τον αποτροπιασμό του για τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε σήμερα ο διάσημος συγγραφέας Σαλμάν Ρούσντι.

«Αισθάνομαι αποτροπιασμό που ο Σερ Σαλμάν Ρούσντι μαχαιρώθηκε ενώ εξασκούσε ένα δικαίωμα το οποίο δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε. Επί του παρόντος οι σκέψεις μου είναι με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ελπίζουμε όλοι να είναι καλά», έγραψε ο Τζόνσον σε μήνυμά του στο Twitter.

Appalled that Sir Salman Rushdie has been stabbed while exercising a right we should never cease to defend.



Right now my thoughts are with his loved ones. We are all hoping he is okay.