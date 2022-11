Ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός υπόσχεται υποστήριξη προς την Ουκρανία

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ, πραγματοποίησε το Σάββατο την πρώτη επίσκεψή του στο Κίεβο, δεσμευόμενος να συνεχίσει τη σθεναρή υποστήριξη προς την Ουκρανία που ήταν στο επίκεντρο της πολιτικής των προκατόχων του, και παρέχοντας ένα νέο πακέτο αντιαεροπορικής άμυνας για να βοηθήσει στην κατάρριψη ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

«Η Βρετανία γνωρίζει τι σημαίνει να αγωνίζεσαι για την ελευθερία», έγραψε ο Σούνακ στο Twitter. «Είμαστε μαζί σας μέχρι το τέλος».

Britain knows what it means to fight for freedom. We are with you all the way @ZelenskyyUa 🇺🇦🇬🇧 Британія знає, що означає боротися за свободу. Ми з вами до кінця @ZelenskyyUa 🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/HsL8s4Ibqa

Ο Σούνακ ανέφερε σε μια ανακοίνωση πως η Βρετανία θα χορηγήσει ένα νέο πακέτο 50 εκατ. στερλινών, που περιλαμβάνει αντιαεροπορικά όπλα και τεχνολογία όπως ραντάρ για την αντιμετώπιση επιθέσεων με drones. Η Βρετανία ανέφερε επίσης ότι θα αυξήσει την εκπαίδευση που παρέχει στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

«Ενώ οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας καταφέρνουν να απωθούν τις ρωσικές δυνάμεις επί του εδάφους, οι άμαχοι βομβαρδίζονται βάναυσα από αέρος», ανέφερε στη δήλωσή του ο Σούνακ. «Παρέχουμε σήμερα νέα αντιαεροπορική άμυνα, περιλαμβανομένων αντιαεροπορικών όπλων, ραντάρ και εξοπλισμού κατά των drones και αυξάνουμε την ανθρωπιστική υποστήριξη για τον ψυχρό, δύσκολο χειμώνα μπροστά μας».

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανήρτησε βίντεο που δείχνει τους δύο ηγέτες να συναντιούνται στο Κίεβο και καλωσόρισε τη συνεχιζόμενη υποστήριξη του Λονδίνου.

«Με φίλους σαν εσάς στο πλευρό μας, είμαστε βέβαιοι για τη νίκη μας. Και οι δύο χώρες μας γνωρίζουν τι σημαίνει να υπερασπίζεσαι την ελευθερία», έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter.

Thank you, @RishiSunak. With friends like you by our side, we are confident in our victory. Both of our nations know what it means to stand up for freedom 🇺🇦🇬🇧 https://t.co/9oFfswxp3K