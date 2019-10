«ΗΠΑ και Ιταλία διατηρούν σχέσεις από την Αρχαία Ρώμη» επιμένει ο Ντ. Τραμπ

Την τιμητική του είχε και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ. Αγέρωχος και υπερήφανος για την απαράμιλλη σοφία του όπως δηλώνει ο ίδιος, αποκάλυψε προς τους ανίδεους (όπως νομίζει) συμπολίτες του πως οι ΗΠΑ διατηρούν στενότατους δεσμούς με την Ιταλία από την περίοδο της…. Αρχαίας Ρώμης. Ξαναγράφει την ιστορία λοιπόν ο πρόεδρος των ΗΠΑ αλλά και εντυπωσιάζει με την απίστευτη ελαφρότητα του.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου αποκάλεσε πολλάκις τον πρόεδρο της Ιταλίας, Μοτσαρέλα αντί του Ματαρέλα που είναι το όνομα του ιταλού πολιτικού. Προφανώς η ονομασία του ιταλικού τυριού είναι και η μόνη ιταλική λέξη που γνωρίζει απέξω ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ενδεχομένως να γνωρίζει και την λέξη Πίτσα ή Μαφία. Μέχρις εκεί. Το ζήτημα είναι πώς οι γκάφες του Τραμπ προκάλεσαν τις αντιδράσεις της επίσημης μεταφράστριας του Λευκού Οίκου η οποία ομολογουμένως αξίζει να λάβει το Όσκαρ υπομονής, αντοχής και ανοχής.

Δείτε το video:

This Italian Translator is all of us pic.twitter.com/jZrebptjM3