Ο Τραμπ έθαψε την πρώην σύζυγό του σε γήπεδο γκολφ για φοροαπαλλαγή

Η Ιβάνα Τραμπ πριν από έναν μήνα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών και το μέρος που επέλεξε η οικογένεια Τράμπ για να την αποχαιρετήσει ήταν στο Trump National Golf Club στο Bedminster του Νιου Τζέρσεϊ, στο γήπεδο γκολφ δηλαδή, του οποίου ιδιοκτήτης είναι ο μεγιστάνας πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η Ιβάνα Τραμπ, είναι το πρώτο γνωστό πρόσωπο που έχει ταφεί στο γήπεδο γκολφ, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ και η οικογένειά του περνούν πολύ χρόνο τα καλοκαίρια. Ωστόσο, η επιλογή για τελευταία κατοικία της πρώτη συζύγου του Τραμπ δεν είναι τυχαία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian o φορολογικός κώδικας στο Νιου Τζέρσεϊ απαλλάσσει τη γη που χρησιμοποιείται ως νεκροταφείο από όλους τους φόρους και κάθε είδους επιβαρύνσεις. Έτσι λοιπόν η επιλογή αυτή για τον τόπο ταφής της πρώτης συζύγου του πρώην προέδρου των ΗΠΑ έχει ως αποτέλεσμα μια σαφώς πιο ευνοϊκή φορολογία αντιμετώπιση, καθώς η οικογένεια Τραμπ έχει στην κατοχή την επιχείρηση γκολφ σε μία πολιτεία όπου οι φόροι ιδιοκτησίας και γης είναι σε δυσθεώρητα ύψη.

Στο μεταξύ σύμφωνα με έγγραφα που δημοσίευσε η ProPublica, η οικογένεια Τραμπ είχε προσπαθήσει προηγουμένως να ορίσει ένα κοντινό ακίνητο στο Χάκετσταουν του Νιου Τζέρσεϊ, ως μη κερδοσκοπική εταιρεία που διαχειρίζεται νεκροταφεία.

Το γεγονός αυτό ανέδειξε με ανάρτησή της στα κοινωνικά μέσα η Μπρουκ Χάρινγκτον η οποία είναι καθηγήτρια κοινωνιολογίας στο κολέγιο Ντάρτμουθ, που βρίσκεται στο Νιου Χάμσαϊρ και ισχυρίστηκε πως είχε εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους η Ιβάνα Τραμπ θα ωφελούσε τα φορολογικά σχέδια του πρώην προέδρου των ΗΠΑ μέσα από την ταφή ταφή της.

«Ως φορολογική ερευνήτρια, ήμουν δύσπιστη απέναντι στις φήμες ότι ο Τραμπ έθαψε την πρώην σύζυγό του σε αυτό το θλιβερό μικρό οικόπεδο στο γήπεδο του γκολφ του Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ μόνο και μόνο για να πετύχει φορολογικές ελαφρύνσεις. Οπότε έλεγξα τον φορολογικό κώδικα του Νιου Τζέρσεϊ και παιδιά… είναι μια τριπλέτα φοροαποφυγής. Ο φόρος περιουσίας, εισοδήματος και επί των πωλήσεων, όλα έχουν εξαλειφθεί», τόνισε η Μπρουκ Χάρινγκτον.

As a tax researcher, I was skeptical of rumors Trump buried his ex-wife in that sad little plot of dirt on his Bedminster, NJ golf course just for tax breaks. So I checked the NJ tax code & folks...it's a trifecta of tax avoidance. Property, income & sales tax, all eliminated. pic.twitter.com/VDZBlDyuhQ

Στη συνέχεια ανάρτησε στα social media στο Twitter τον πλήρη φορολογικό κώδικα του Νιου Τζέρσεϊ για τη γη των νεκροταφείων, δηλώντας έκπληκτη και κατηγορώντας τον Ντόναλντ Τραμπ ότι έθαψε τη σύζυγό του σε «κάτι περισσότερο από τον τάφο ενός φτωχού» ντροπιάζοντας τα τρία παιδιά που απέκτησαν μαζί, την Ιβάνκα, τον Ντον Τζούνιορ και τον Έρικ.

Yes. I was surprised. That's why I checked and why I posted the thread.



I couldn't believe her 3 kids--whom she apparently loved & who loved her--would allow their father to treat their mother like this. Burying Ivana in little more than a pauper's grave disgraces them all.