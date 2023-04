Ο ΟΗΕ απευθύνει έκκληση στα κράτη της περιοχής να μην απελαύνουν υπηκόους της Αϊτής

Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απηύθυνε έκκληση χθες Παρασκευή στα κράτη της περιοχής να αναστείλουν τις επαναπροωθήσεις Αϊτινών, υπογραμμίζοντας πως 36.000 πολίτες της χώρας απελάθηκαν από τον Ιανουάριο ως τον Μάρτιο, την ώρα που η βία ρημάζει τη χώρα τους.

Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων (Committee on the Elimination of Racial Discrimination, CERD) τόνισε ότι της προκαλούν βαθιά ανησυχία οι «ομαδικές απελάσεις Αϊτινών», χωρίς προσήκουσες διαδικασίας «αποτίμησης της ανάγκης προστασίας» του καθενός από αυτούς.

Η Επιτροπή αυτή, που αποτελείται από 18 ανεξάρτητους ειδικούς, παρότρυνε τα κράτη της περιοχής «να αναστείλουν τις εξαναγκαστικές επιστροφές και να λάβουν μέτρα για να προστατεύσουν τους εκτοπισμένους Αϊτινούς».

Με βάση αριθμούς του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), σχεδόν 22.000 Αϊτινοί στάλθηκαν πίσω στη χώρα τους από τον Ιανουάριο ως τον Νοέμβριο του 2022, οι 15.000 εξ αυτών από τις αρχές των ΗΠΑ, σημείωσε η CERD.

Οι απελάσεις πολλαπλασιάστηκαν φέτος.

Περίπου 36.000 άνθρωποι με καταγωγή από την Αϊτή απελάθηκαν στη χώρα τους μέσα στους τρεις πρώτους μήνες της χρονιάς, το 90% από τη Δομινικανή Δημοκρατία, συνεχίζει η Επιτροπή, επικαλούμενη πάντα δεδομένα του ΔΟΜ.

Η CERD υπογραμμίζει ακόμη πως κυβερνήσεις «χωρών της Καραϊβικής, όπως οι Μπαχάμες και τα Τερκς και Κάικος, ανακοίνωσαν μέτρα καταστολής σε βάρος αϊτινών μεταναστών χωρίς χαρτιά», ενώ οι ΗΠΑ παρουσίασαν τον Ιανουάριο σχέδιο με σκοπό να επιτρέπονται απελάσεις με ταχείες διαδικασίες Αϊτινών και άλλων μεταναστών.

Ομαδικοί βιασμοί, παιδιά που γίνονται στόχοι, ελεύθεροι σκοπευτές σε οροφές: η «τρομοκρατία» των συμμοριών για να υποτάσσουν τον αϊτινό πληθυσμό δεν παύει να χειροτερεύει και να «εξαπλώνεται με πολύ ανησυχητικό ρυθμό», κατά τον ΟΗΕ, ο Γενικός Γραμματέας του οποίου Αντόνιο Γκουτέρες έχει καλέσει να αναπτυχθεί διεθνής ειδική οπλισμένη δύναμη, κυρίως για να βοηθήσει την αϊτινή αστυνομία να αποκαταστήσει την τάξη.

Οι ειδικοί της CERD επισήμαναν ακόμη πως τους ανησυχεί το γεγονός ότι οι Αϊτινοί «μετατρέπονται σε θύματα της χρήσης δυσανάλογης βίας, σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης, καθώς και της διαμόρφωσης εικόνας μα βάση τα φυλετικά χαρακτηριστικά από τις δυνάμεις της τάξης σε ορισμένα κράτη» της αμερικανικής ηπείρου.

Η επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υφίστανται οι Αϊτινοί που έχουν φύγει από τη χώρα τους, ειδικά μέσα σε κέντρα κράτησης μεταναστών, ενώ κατήγγειλε τη στρατιωτικοποίηση των συνόρων και τις συστηματικές πολιτικές φυλάκισης των μεταναστών.