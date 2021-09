Ο ΟΗΕ καλεί να «εξαλειφθεί ο ρατσισμός» την 1η Διεθνή Ημέρα Ανθρώπων με Αφρικανική Καταγωγή

Η Διεθνής Ημέρα Ανθρώπων με Αφρικανική Καταγωγή, που εορτάστηκε χθες Τρίτη για πρώτη φορά, με την Κόστα Ρίκα να αποτελεί την «παγκόσμια έδρα» της, αποτελεί «επείγουσα έκκληση για να αναληφθεί δράση ώστε οι πάντες, παντού, να δεσμευτούν στην εξάλειψη του κακού που είναι ο ρατσισμός», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες.

«Οι βαθιές αδικίες και οι συστηματικές διακρίσεις θύματα των οποίων υπήρξαν οι άνθρωποι με αφρικανική καταγωγή διαρκούν αιώνες τώρα και όφειλαν να έχουν αναγνωριστεί εδώ και πολύ καιρό», πρόσθεσε ο κ. Γκουτέρες.

Confronting the legacy of slavery, redressing the wrongs of history & shattering the evil lie of supremacy, demands persistence & action every day, at every level.



Together, let's commit to do our part to #FightRacism & advance the promise of equality, justice & dignity for all.