Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση Χημικών Όπλων επιβεβαιώνει πως ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε

Η αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ-OPCW) δήλωσε ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία» ότι ο Ρώσος αντιπολιτευόμενος Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε με τον νευρικό παράγοντα του Νόβιτσοκ.

No doubt novichok nerve agent used to poison Alexey #Navalny. Any use of a banned chemical weapon is a matter of great concern to all #CWC States Parties