Οι δυνάμεις του ουκρανικού στρατού είναι πιθανό να αναγκαστούν να υποχωρήσουν από τον τελευταίο θύλακα αντίστασης το Λουχάνσκ της Ουκρανίας για να αποφύγουν τη σύλληψή τους, καθώς σχεδόν έχει περιέλθει πλήρως στον έλεγχο της Ρωσίας, δήλωσε ο κυβερνήτης της ανατολικής επαρχίας σήμερα, Παρασκευή 27 Μαΐου.

«Οι Ρώσοι δεν θα μπορέσουν να καταλάβουν την περιοχή της Λουχάνσκ μέσα στις επόμενες ημέρες, όπως έχουν προβλέψει αναλυτές», δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης του Λουχάνσκ, Σέρχι Γκαϊντάι, σε ανάρτησή του στο Telegram, αναφερόμενος στις σχεδόν περικυκλωμένες πόλεις Σεβεροντονέτσκ και Λισιτσάνσκ.

«Θα έχουμε επαρκή δύναμη και πόρους για να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Ωστόσο, είναι πιθανό ότι για να μην περικυκλωθούμε να χρειαστεί να υποχωρήσουμε», είπε.

The command of the Armed Forces of Ukraine may consider withdrawing from Severodonetsk in order to avoid encirclement, - head of the Luhansk Region Serhiy Gaidai. Captivity - "evacuation". Jail - "extraction procedure" Stampede - "Consideration of withdrawal"

The Armed Forces of Ukraine may withdraw from Severodonetsk to avoid encirclement, - head of the #Luhansk OVA Serhiy Gaidai.



“The #Russians will not be able to capture the Luhansk region in the coming days, as analysts predict, pic.twitter.com/rd0RIwldg2