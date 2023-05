Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τιμήθηκε με το βραβείο «Καρλομάγνος» στο Άαχεν

«Η Ουκρανία αγωνίζεται για την ελευθερία στην Ευρώπη», τόνισε κατ' επανάληψη ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραλαμβάνοντας νωρίτερα απόψε το βραβείο «Καρλομάγνος», αφιερωμένο στην ενότητα της Ευρώπης. «Η Ευρώπη οφείλει πολλά στον ουκρανικό λαό και προσωπικά στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είμαστε ενωμένοι, ανήκουμε ο ένας στον άλλον και η ιστορία μας θα συνεχιστεί από κοινού», δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, παρουσιάζοντας το τιμώμενο πρόσωπο στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο του Άαχεν.

The #Charlemagne Prize was awarded to the President of #Ukraine Volodymyr #Zelenskyy and the #Ukrainian #people.

