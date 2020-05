Ο πόλεμος του Τραμπ για τον έλεγχο των εξοπλισμών και τον αφοπλισμό

Ο διάδοχος της κυβέρνησης Τραμπ θα πρέπει να ξαναχτίσει την αξιοπιστία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και την αποτελεσματικότητα τέτοιων ρυθμιστικών οργανισμών όπως η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος και η Υπηρεσία Προστασίας Χρηματοοικονομικών Καταναλωτών, υποστηρίζει σε άρθρο του ο Melvin A. Goodman.

Θα πρέπει να ανοικοδομήσει την κοινότητα πληροφοριών, η οποία έχει πολιτικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, και το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο έχει εκκενωθεί.

Τώρα μπορείτε να προσθέσετε το πεδίο του ελέγχου των όπλων και του αφοπλισμού στη λίστα των έργων αποκατάστασης λόγω των εχθρικών και αντιπαραγωγικών πράξεων της κυβέρνησης Τραμπ.

Κάθε πρόεδρος των ΗΠΑ από την εποχή του ο Dwight David Eisenhower είχε καταλάβει τη σημασία του ελέγχου των εξοπλισμών και του αφοπλισμού - κάτι που χρησιμεύει για να τονίσουμε την άγνοια και την απειρία του Ντόναλντ Τραμπ και των βασικών συμβούλων του σχετικά με θέματα αφοπλισμού.

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η κυβέρνηση Τραμπ κατέλυσε την πυρηνική συμφωνία του Ιράν, η οποία έφερε ένα μέτρο προβλεψιμότητας στην πτητική Μέση Ανατολή και τη Συνθήκη για τις πυρηνικές δυνάμεις ενδιάμεσης εμβέλειας (INF), η οποία κατέστρεψε περισσότερους πυραύλους από οποιαδήποτε συνθήκη στην ιστορία. Τώρα η κυβέρνηση Τραμπ έφυγε από τη Συνθήκη για τους «Ανοιχτούς Ουρανούς» (Open Skies Agreement), η οποία ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τα κράτη της Βαλτικής και τους Ανατολικούς Ευρωπαίους όσον αφορά την παρακολούθηση των κινήσεων των ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορά τους.

Η ίδια η Συνθήκη προτάθηκε για πρώτη φορά από τον πρόεδρο Eisenhower τη δεκαετία του 1950 ως τρόπο βελτίωσης του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης. Τελικά τη διαπραγματεύτηκε ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους και ο υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Μπέικερ το 1992 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Ο ισχυρισμός της κυβέρνησης Τραμπ ότι η συνθήκη επιτρέπει έρευνες για πολιτικούς στόχους στις Ηνωμένες Πολιτείες που θέτουν «απαράδεκτο κίνδυνο για την εθνική μας ασφάλεια» είναι ιδιαίτερα γελοίος.

Η απόσυρση των ΗΠΑ από τη Συνθήκη για τους Ανοικτούς Ουρανούς είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελεί μια άλλη άσχημη οπισθοδρόμηση στον διατλαντικό διάλογο για την ασφάλεια και ένδειξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενδιαφέρονται για διάλογο αφοπλισμού με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης επέκτασης των Νέων Στρατηγικών Μειώσεων Όπλων Συνθήκη «New START» - η τελευταία εναπομένουσα συμφωνία ελέγχου όπλων με τη Ρωσία.

Η New START περιορίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία σε 1.550 πυρηνικούς πυραύλους, αλλά η κυβέρνηση Ομπάμα έπρεπε να υποκύψει στους Ρεπουμπλικανούς για να αποδεχτεί πρόγραμμα εκσυγχρονισμού πυρηνικών 1,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να υποστηρίξει τη συνθήκη. Και αυτοί οι νεοσυντηρητικοί όπως οι γερουσιαστές Ted Cruz και Tom Cotton στηρίζουν τη δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ για μακροπρόθεσμο πυρηνικό εκσυγχρονισμό που δεν έχει θέση για μέτρα ελέγχου των όπλων.

Τα τελευταία χρόνια, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προσπάθησε να εμπλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε διάλογο ελέγχου όπλων για να συμπεριλάβει τη δέσμευση για μη πρώτη χρήση πυρηνικών όπλων. καμία στρατιωτικοποίηση του διαστήματος· και τη δημιουργία ζωνών χωρίς πυρηνικά.

Η κυβέρνηση Τραμπ έστρεψε την πλάτη της σε όλες τις ρωσικές πρωτοβουλίες και η πρόσφατη δημιουργία μιας διαστημικής δύναμης αποτρέπει ακόμα περισσότερο έναν συμβιβαστικό διάλογο. Ένας τέτοιος διάλογος ήταν το κεντρικό κλειδί για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας κατά τις χειρότερες μέρες του Ψυχρού Πολέμου.

Ο πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι αγνόησε την αντίθεση του Πενταγώνου στη Μερική Συνθήκη Απαγόρευσης Δοκιμών το 1963, και ακόμα και ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν αγνόησε την αντίθεση του υπουργού Άμυνας Κάσπερ Γουίνμπεργκερ και του βοηθού γραμματέα Άμυνας Ρίτσαρντ Πέρλε για την ολοκλήρωση της Συνθήκης INF το 1987.

Δεν υπάρχουν γνήσιοι ειδικοί ελέγχου όπλων στη διοίκηση του Τραμπ, το οποίο στελεχώνεται από πιστούς και αντιρώσους σκληροπυρηνικούς, όπως ο υπουργός Άμυνας Mark Esper και ο νεοδιορισμένος διαπραγματευτής όπλων Marshall Billingslea.

Κάποτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν την Υπηρεσία Ελέγχου και Αφοπλισμού Όπλων που λειτουργούσε ως λόμπι για τον αφοπλισμό, αλλά ο πρόεδρος Μπιλ Κλίντον υποκλίθηκε στη δεξιά πτέρυγα το 1997 και τελείωσε την ανεξαρτησία του οργανισμού αναδιπλώνοντάς τον στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Έτσι, το έργο ανοικοδόμησης για την πολιτική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ θα είναι δύσκολο και χρονοβόρο.

Σύνταξη: Κώστας Μπετινάκης

*Ο Melvin A. Goodman είναι διευθυντής στο Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Ως πρώην αναλυτής της CIA, ο Goodman είναι ο συγγραφέας του Failure of Intelligence: The Decline and Fall of the CIA and National Insecurity: The Cost of American Militarism.

Το πιο πρόσφατο βιβλίο του είναι «American Carnage: The Wars of Donald Trump» (Opus Publishing). Ο Goodman είναι αρθρογράφος εθνικής ασφάλειας για το counterpunch.org.