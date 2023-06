Ο Πούτιν θωρακίζει τη Μόσχα

Τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν, επικαλούμενα πηγές εντός της ρωσικής πρωτεύουσας, πως οργανώνονται θέσεις άμυνας νοτιοδυτικά της Μόσχας. Από την ενίσχυση της οχύρωσης έχουν δημοσιευθεί και φωτογραφίες, όπως αυτή που ακολουθεί:

Την ίδια ώρα, οι μισθοφόροι της Wagner βρίσκονται 400, περίπου, χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, στην πόλη Λίπετσκ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ίδιου του διοικητή της πόλης, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.

Just over 300 km to Moscow The Wagnerians are moving forward. The governor of the Lipetsk region, Igor Artamonov, confirmed that the equipment of the #Wagner PMC is moving on the territory of the region. pic.twitter.com/p20P2RaJjv

Νωρίτερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ήρθε σε επαφή και ενημέρωσε τους άμεσους συμμάχους του σχετικά με την εσωτερική διαμάχη. Συγκεκριμένα, συνομίλησε με τους προέδρους της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο, του Καζακστάν, Κασίμ - Γιομάρτ Τοκάγεφ και του Ουζμπεκιστάν, Σαφκάτ Μιρζιγιάγεφ, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Δείτε live από τη Μόσχα:

Ο Ερντογάν στηρίζει τον πρόεδρο της Ρωσίας

Παράλληλα, ο Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία και με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο ενημέρωσε για την κατάσταση στη Ρωσία σε σχέση με την ένοπλη εξέγερση της Wagner, όπως αναφέρει η υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε τη στήριξή του στη Ρωσική κυβέρνηση και τον πρόεδρο Πούτιν προσωπικά, όπως μεταδίδουν τα Ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

«Με πρωτοβουλία της τουρκικής πλευράς, ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρόεδρος της Ρωσίας ενημέρωσε για την κατάσταση στη χώρα σε σχέση με την απόπειρα ένοπλης εξέγερσης», αναφέρει χαρακτηριστικά το Κρεμλίνο.

Πέρα από την Τουρκία, τη στήριξή τους στον Πούτιν έχουν εκφράσει η Λευκορωσία, το Ιράν, το Ουζμπεκιστάν και το Καζακστάν.

Σε αναμονή η Δύση

Μέχρι στιγμής, εξαιρετικά προσεκτική είναι η στάση των δυτικών κυβερνήσεων. Ήδη, πριν από αρκετές ώρες, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη - συνεννόηση των G7 και έχει ενεργοποιηθεί ο λεγόμενος θάλαμος κρίσεων της ΕΕ.

Εσθονία και Λετονία ανακοίνωσαν πως αναβάθμισαν τα επίπεδα ασφαλείας στα σύνορα με τη Ρωσία. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, με tweet του ανακοίνωσε πως παρακολουθεί τις εξελίξεις πάντα σε στενή επαφή με τους συμμάχους, χωρίς να υπάρξουν περισσότερα επ’ αυτού.

Αντίστοιχη στάση, μέχρι στιγμής, διατηρεί και η Μεγάλη Βρετανία.

Τα γεγονότα έως τώρα

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο, με ειδήσεις από Reuters, AFP, dpa, Anadolu και Xinhua, μετέδωσε τη σειρά των γεγονότων από τα χαράματα έως αυτή την ώρα.

Παρασκευή

Ο Πριγκόζιν δημοσιεύει ένα βίντεο που εντείνει τη διαμάχη του με την ανώτατη ρωσική στρατιωτική διοίκηση και για πρώτη φορά απέρριψε τους λόγους που αναφέρει η Μόσχα για την εισβολή στην Ουκρανία.

Σε μια σειρά από αλλεπάλληλα ηχητικά μηνύματά του που δημοσιεύτηκαν στο Telegram, ο Πριγκόζιν αναφέρει περίπου στις 10 το βράδυ Παρασκευής, ώρα Ελλάδας, πως πλήγματα του ρωσικού στρατού προκάλεσαν «πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων» στις τάξεις της. Λέει πως ο ίδιος και οι «25.000» άνδρες του είναι έτοιμοι να πεθάνουν για «την πατρίδα», για να «απελευθερώσουν τον ρωσικό λαό» από τη στρατιωτική ιεραρχία εναντίον της οποίας στασίασε.

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB απαντά ανοίγοντας ποινική υπόθεση για «ένοπλη εξέγερση» εναντίον του Πριγκόζιν.

Ο Ρώσος Σεργκέι Σουροβίκιν κάλεσε τους μαχητές της Wagner να επιστρέψουν στους στρατώνες τους.

Σάββατο

Ο Πριγκόζιν λέει ότι οι άντρες του έχουν περάσει τα σύνορα από την Ουκρανία στη Ρωσία. «Συνεχίζουμε, θα φτάσουμε μέχρι τέλους». «Θα καταστρέψουμε όποιον μπει στον δρόμο μας», απειλεί.

Μαχητές της Wagner εισέρχονται στη νότια ρωσική πόλη Ροστόφ, σύμφωνα με τον αρχηγό της οργάνωσης.

Ο Ρώσος γενικός εισαγγελέας, Ίγκαρ Κρασνόφ, ενημερώνει τον Πούτιν πως άρχισε να διενεργείται «ποινική έρευνα για την απόπειρα να οργανωθεί ένοπλη ανταρσία».

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ροστόφ που γειτνιάζει με την Ουκρανία καλεί τους κατοίκους τις πρώτες πρωινές ώρες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να «μείνουν στο σπίτι», καθώς γίνεται σαφές ότι οι δυνάμεις της Wagner έχουν καταλάβει τον έλεγχο της πόλης Ροστόφ.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας εκδίδει ανακοίνωση, καλώντας τους μαχητές της Wagner να εγκαταλείψουν τον Πριγκόζιν, λέγοντας ότι «εξαπατήθηκαν και παρασύρθηκαν σε μια εγκληματική περιπέτεια».

Μια ρωσική πηγή ασφαλείας λέει στο Reuters ότι μαχητές της Wagner έχουν πάρει τον έλεγχο όλων των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην πόλη Βορόνεζ, περίπου 500 χιλιόμετρα, νότια της Μόσχας.

Ο Πούτιν απευθύνει τηλεοπτικό διάγγελμα, δεσμευόμενος να συντρίψει αυτό που αποκαλεί ένοπλη ανταρσία. Κατηγορεί τον Πριγκόζιν για «προδοσία» και «πισώπλατη μαχαιριά».

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, καλεί τους Ρώσους να συσπειρωθούν γύρω από τον πρόεδρο Πούτιν.

Η ναυσιπλοΐα στον ποταμό Μόσχοβα, που διασχίζει τη ρωσική πρωτεύουσα Μόσχα, αναστέλλεται.

Ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα ανοίγουν πυρ εναντίον στρατιωτικής φάλαγγας της Wagner στον αυτοκινητόδρομο M-4, έξω από τη ρωσική πόλη Βορόνεζ.

Ο ηγέτης της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ, σύμμαχος του Πούτιν, λέει ότι οι δυνάμεις του είναι έτοιμες να βοηθήσουν στην καταστολή της ανταρσίας του Πριγκόζιν και να χρησιμοποιήσουν σκληρές μεθόδους εάν χρειαστεί. Αργότερα ο ίδιος αναφέρει ότι στέλνει τους άνδρες του σε «περιοχές έντασης» στη Ρωσία.

Ο Πριγκόζιν δηλώνει ότι οι μαχητές του δεν χρειάστηκε να ρίξουν ούτε μια σφαίρα για να καταλάβουν τον έλεγχο του αρχηγείου του ρωσικού στρατού στην πόλη Ροστόφ.

Ρώσοι στρατιώτες φέρονται να έχουν οργανώσει μία θέση μάχης με πολυβόλο όπλο στο νοτιοδυτικό άκρο της Μόσχας, σύμφωνα με τη ρωσική καθημερινή επιχειρηματική εφημερίδα «Vedomosti».

The Russian regime military threatens to blow up the main bridges leading over the Oka River south of Moscow in case the insurgents move closer to Moscow.



It is remarkable that all the terror the Russian military was bringing to foreign countries has come home.#Russia #Coup pic.twitter.com/FP7X2D9AHZ