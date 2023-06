Αγία Πετρούπολη: Ο Πούτιν έδειξε συμφωνία με την Ουκρανία που αθετήθηκε

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του το Σάββατο με ηγέτες αφρικανικών κρατών στην Αγία Πετρούπολη αποκάλυψε πως η Μόσχα και το Κίεβο είχαν συμφωνήσει στους γενικούς όρους της ουδετερότητας και των εγγυήσεων ασφαλείας της Ουκρανίας κατά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις τον Μάρτιο του 2022, στην Κωνσταντινούπολη, αλλά η ουκρανική κυβέρνηση απέρριψε ξαφνικά το προσχέδιο που είχε ήδη υπογράψει η αντιπροσωπεία της.

Ο Πούτιν έδειξε για πρώτη φορά τα έγγραφα του προσχεδίου που συζητούνταν από τους Ρώσους και τους Ουκρανούς απεσταλμένους στην Τουρκία, πριν ένα και πλέον χρόνο, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, το προσχέδιο με τίτλο «Συνθήκη για τη Μόνιμη Ουδετερότητα και τις Εγγυήσεις Ασφαλείας για την Ουκρανία» είχε υπογραφεί από την ουκρανική αντιπροσωπεία.

Σ΄αυτό ορίζεται ότι η Ουκρανία πρέπει να κατοχυρώσει τη «μόνιμη ουδετερότητα» στο Σύνταγμά της, ενώ οι Ρωσία, ΗΠΑ, Βρετανία, Κίνα και Γαλλία αναφέρονται ως εγγυητές.

Η προσθήκη στο προσχέδιο, η οποία επίσης παρουσιάστηκε από τον Πούτιν, περιγράφει τόσο τις ρωσικές όσο και τις ουκρανικές προτάσεις σχετικά με το μέγεθος του μόνιμου στρατού της Ουκρανίας σε καιρό ειρήνης, καθώς και τον εξοπλισμό του.

Η Μόσχα πρότεινε να περιοριστεί ο αριθμός του στρατιωτικού προσωπικού σε 85.000 και ο αριθμός των μελών της Εθνικής Φρουράς σε 15.000. Το Κίεβο, στο μεταξύ, αντέτεινε οι Ενοπλες Δυνάμεις του να διαθέτουν έως και 250.000 στρατιώτες.

Η Ρωσία πρότεινε επίσης να επιτραπεί στην Ουκρανία να έχει 342 άρματα μάχης, 1.029 τεθωρακισμένα οχήματα, 96 πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων, 50 μαχητικά αεροσκάφη και 52 «βοηθητικά» αεροσκάφη.

Η πρόταση της Ουκρανίας έκανε λόγο για 800 άρματα μάχης, 2.400 τεθωρακισμένα οχήματα, 600 πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων, 74 μαχητικά αεροσκάφη και 86 «βοηθητικά» αεροσκάφη.

Οι πλευρές αντάλλαξαν προτάσεις και για τον περιορισμό των όλμων, των αντιαρματικών όπλων και των αντιαεροπορικών πυραυλικών συστημάτων της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων ειδών εξοπλισμού.

Οι διαπραγματεύσεις ουσιαστικά διακόπηκαν την άνοιξη του 2022, λίγο αφότου ουκρανοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν τα ρωσικά στρατεύματα ότι σκότωσαν αμάχους σε πολλές μικρές πόλεις γύρω από το Κίεβο.

Russia. Ukraine. Putin Treaty intel:#BREAKING St Petersburg Forum this weekend, Russian President Putin showed for the first time a document agreed upon by the Ukrainian side at spring 2022 peace talks. It appears that Russia withdrew forces from around Kiev before Ukraine… pic.twitter.com/yqjZIFciI2