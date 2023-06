Ο Πούτιν υπέγραψε νόμο για φυλάκιση όποιου παραβιάσει τον στρατιωτικό νόμο

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, υπέγραψε το Σάββατο νόμο που επιτρέπει τη φυλάκιση, για 30 ημέρες, όσων παραβιάζουν τον στρατιωτικό νόμο σε μέρη όπου αυτός έχει επιβληθεί, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Μπλίνκεν ενημέρωσε τους G7

O Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, ανέφερε ότι μίλησε με τους υπουργούς των Εξωτερικών της G7 και τον ύπατο απεσταλμένο της ΕΕ για ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, αφού μισθοφόροι της Βάγκνερ πήραν τον έλεγχο μερικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Νότια Ρωσία.

«Οι ΗΠΑ θα μείνουν συντονισμένες με τους συμμάχους τους, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να εξελίσσεται», έγραψε ο Μπλίνκεν στο Twitter.

Spoke today with G7 Foreign Ministers and the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy to discuss the ongoing situation in Russia. The United States will stay in close coordination with Allies and partners as the situation continues to develop.