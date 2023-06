Ο Πούτιν κατηγόρησε τον Πριγκόζιν για «εσχάτη προδοσία»

Για «εσχάτη προδοσία» κατηγορεί ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, τη Wagner και τον αρχηγό της, Γεβγκένι Πριγκόζιν, σε διάγγελμα που απηύθυνε σήμερα το πρωί προς τον ρωσικό λαό, λέγοντας χαρακτηριστικά πως: «οι προδότες θα τιμωρηθούν».

Ο Ρώσος πρόεδρος στο σύντομο διάγγελμα διάρκειας λιγότερης του ενός λεπτού ενημέρωσε τους πολίτες ότι «πρόκειται για εγκληματική εκστρατεία. Ισοδυναμεί με ένοπλη ανταρσία. Η Ρωσία θα αμυνθεί και θα αποκρούσει αυτή την κίνηση. Αγωνιζόμαστε για τη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών μας».

«Προσωπικά συμφέροντα οδήγησαν στην προδοσία της χώρας μας και της υπόθεσης που πολεμούν οι ένοπλες δυνάμεις μας. Όλοι όσοι μπήκαν στον δρόμο της προδοσίας θα τιμωρηθούν και θα λογοδοτήσουν. Στις ένοπλες δυνάμεις έχουν δοθεί οι απαραίτητες εντολές.

Και όσοι οργάνωσαν ένοπλη εξέγερση θα λογοδοτήσουν. Όσοι παρασύρθηκαν σε αυτό, σας καλώ να σταματήσετε τις εγκληματικές σας ενέργειες».

BREAKING: In a recorded address, Vladimir Putin says the Wagner group rebellion is a 'criminal adventuristic campaign' and "equivalent to armed mutiny".



He says: "It is an attempt to subvert us from inside. This is treason."



Latest: https://t.co/X3flQUBL0r



📺 Sky 501 pic.twitter.com/iaIgz7YASc — Sky News (@SkyNews) June 24, 2023

Ανέφερε ακόμα ότι ορισμένοι Ρώσοι έχουν «εξαπατηθεί σε μια εγκληματική περιπέτεια» - χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα τους εξεγερμένους μαχητές της Wagner.

Είπε επίσης, ότι διακυβεύεται το μέλλον της Ρωσίας, περιγράφοντας τις ενέργειες των στασιαστών ως «πισώπλατη μαχαιριά» και πρόσθεσε, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον Πριγκόζιν, ότι οι υψηλές «φιλοδοξίες» ορισμένων οδήγησαν στην «εσχάτη προδοσία».

Ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε επίσης για «αναπόφευκτη τιμωρία» όσων διχάζουν τη ρωσική κοινωνία και είπε ότι ένα αντιτρομοκρατικό καθεστώς είναι πλέον σε ισχύ στην πρωτεύουσα Μόσχα και σε πολλές άλλες περιοχές. Κατά τη διάρκεια του εξαιρετικά σύντομου διαγγέλματός του ο Πούτιν δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά συγκεκριμένα στους μισθοφόρους της Wagner και τον αρχηγό τους Πριγκόζιν.

Η Wagner κατέλαβε το Ροστόφ

Σε σενάριο πολιτικής φαντασίας παραπέμπουν οι εξελίξεις στη Ρωσία όπου στρατιωτικές φράξιες έχουν στηθεί από το ρωσικό κατεστημένο και βρίσκονται σε μετωπική σύγκρουση λίγα μόλις χιλιόμετρα από το μέτωπο της Ουκρανίας.

Η μισθοφορική στρατιωτική δύναμη της Wagner, αιxμή του δόρατος του Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επεμβάσεις της Μόσχας στο εξωτερικό, με 25.000 άνδρες στασίασε τα χαράματα του Σαββάτου και ως φαίνεται κατέλαβε την πόλη του Ροστόφ. Πρόκειται για ανταρσία κατά της ηγεσίας του ρωσικού στρατού όπου ο αρχηγός τηw Wagner και μέχρι σήμερα επιστήθιος φίλος και εξ απορρήτων του Πούτιν, ζητά από τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και αρχηγό του ρωσικού επιτελείου Βαλερί Γκεράσιμοφ, να προσέλθουν τώρα στο Ραστόφ, αλλιώς η δύναμη της Wagner θα βαδίσει στη Μόσχα.

Η κατάσταση είναι προφανως συγκεχυμένη και παραπέμπει σε κινηματογραφικές παραγωγές όπου τοπικοί πολέμαρχοι στασιάζουν κατά της Μόσχας και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες απειλώντας τη διεθνή σχέση. Οι μυστικες υπηρεσιες, FSB (πρώην Κα-Γκε-Μπε), ζήτησε από τους άνδρες της Wagner να στασιάσουν με τη σειρά τους και να συλλάβουν τον Πριγκόζιν. Άλλωστε δυνάμεις ασφαλείας της απολύτου εμπιστοσύνης του Βλαντίμιρ Πούτιν, έχουν από τα χαράματα λάβει θέσεις σε καίρια σημεία της Μόσχας, όπως είναι το Κρεμλίνο, το Κοινοβούλιο ( Δούμα), το Yπουργείο Άμυνας καθώς και σε αλλα κρίσιμης σημασίας κτήρια. Σημειώνεται πως το Ροστοφ απέχει ελάχιστα από τα σύνορα της Ρωσίας και τις εμπόλεμες ζώνες του μετώπου της Ουκρανίας.

Ο ρωσικός στρατός αμύνεται στη γνωστή γραμμή άμυνας αντιμετωπίζοντας την αντεπίθεση των Ουκρανών σε διάφορα σημεία του μετώπου έχοντας μετόπισθεν δυόμισι μεραρχίες της Wagner που έχουν στιασιάσει. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα μετά τις ραγδαίες εξελίξεις.

«Συνεχίζουμε, θα φτάσουμε μέχρι τέλους» δηλώνει ο Πριγκόζιν και κατευθύνεται προς Μόσχα

«Συνεχίζουμε, θα φθάσουμε μέχρι τέλους», διεμήνυσε ο κ. Πριγκόζιν σε ηχητικό μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram. «Θα καταστρέψουμε όποιον μπει στον δρόμο μας», απείλησε.

«Είμαστε όλοι έτοιμοι να πεθάνουμε, και οι 25.000. Και μετά θα υπάρξουν άλλοι 25.000. Επειδή θα πεθάνουμε για την πατρίδα, θα πεθάνουμε για τον ρωσικό λαό, που πρέπει να απελευθερωθεί από αυτούς που βομβαρδίζουν άμαχο πληθυσμό», είπε κατόπιν.

Ανέφερε πως οι δυνάμεις του, ως τώρα ανεπτυγμένες στην Ουκρανία, πέρασαν τα σύνορα με τη Ρωσία και μπήκαν στην πόλη Ροστόφ (νότια). Υποστήριξε πως οι μαχητές του κατέρριψαν ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο όταν «άνοιξε πυρ εναντίον πολιτικής οχηματοπομπής». Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει αν ο ισχυρισμοί του αληθεύουν.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της ρωσικής εταιρείας μισθοφόρων Wagner διαβεβαίωσε σήμερα πως βρίσκεται στο αρχηγείο του ρωσικού στρατού στην πόλη Ροστόφ -κέντρο κλειδί στη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας- και ότι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ιδίως αεροδρόμιο, βρίσκονται στα χέρια των ανδρών του.

BREAKING:



Prigozhin speaks after taking control of the the Russian military headquarters in Rostov.



He says that he had to take action to make sure that Russian airstrikes hit Ukrainians and not Wagner Group units.



pic.twitter.com/QMSxCydlFf — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023

«Βρισκόμαστε στο αρχηγείο, είναι 07:30 το πρωί» [σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας], ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα Telegram. «Στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ροστόφ βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου», πρόσθεσε, ενώ διακρίνονταν ένστολοι πίσω του καθώς βάδιζαν. Απαίτησε να πάνε εκεί ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και ο Βαλερί Γκεράσιμοφ, κορυφαίος Ρώσος στρατηγός.

🚨 Prigozhin has issued orders to the Defence Ministry commanders who remained at the Southern Military District headquarters in Rostov. pic.twitter.com/h7JPVhHkli — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023

Σε άλλο βίντεο, που μεταφορτώθηκε σε λογαριασμό στο Telegram προσκείμενο στη Wagner, εικονίζεται καθιστός ανάμεσα σε δύο Ρώσους στρατηγούς — ο ένας είναι ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ, ο οποίος νωρίτερα είχε προτρέψει τον κ. Πριγκόζιν να πάρει πίσω την απειλή του πως θα εκδιώξει κορυφαία στελέχη της στρατιωτικής ιεραρχίας.

Υπενθυμίζεται πως η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB άνοιξε ποινική έρευνα κατά του αρχηγού της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, αφού κάλεσε σε στάση κατά του στρατού, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, αναφέροντας ότι «όλα τα αναγκαία μέτρα λαμβάνονται».

Την ίδια ώρα, στο Twitter κυκλοφορούν δεκάδες βίντεο με φάλαγγες οχημάτων της Wagner κατευθύνονται να βόρεια, προς τη Μόσχα, χωρίς να συναντούν αντίσταση ούτε έλεγχο.

The Wagner PMC Group has announced that they have Captured the Southern Military District Headquarters within the the City of Rostov-on-Don in the Rostov Region of Southwestern Russia. pic.twitter.com/730rL9uetq — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2023

Those are not Russian National Guard troops. That looks like Wagner troops entering the SMD HQ. pic.twitter.com/AC2wxAcBmJ — Alexander S. Vindman ❎ (@AVindman) June 24, 2023

A column of #Wagner PMC is moving along the highway in the #Voronezh region. pic.twitter.com/TJxUpUXwkJ — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

«Αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες»

«Βρίσκονται σε εξέλιξη αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες στη Μόσχα με σκοπό να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας», ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν.

Οπτικό υλικό που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά μέσα ενημέρωσης, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επαληθευτεί μέχρι στιγμής, εικονίζει στρατιωτικά οχήματα να κυκλοφορούν στη ρωσική πρωτεύουσα, στους τομείς όπου βρίσκονται το υπουργείο Άμυνας και η κάτω Βουλή, η κρατική Δούμα, μερικές δεκάδες μέτρα από το Κρεμλίνο.

Ο περιφερειάρχης της Ροστόφ κάλεσε τους κατοίκους να «μείνουν σπίτι», ενώ αυτός της Λίπετσκ, 420 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, διαβεβαίωσε πως λαμβάνονται «ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας».

Πλάνα που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακά μέσα ενημέρωσης εικονίζουν στρατιωτικά οχήματα να κυκλοφορούν στη ρωσική πρωτεύουσα, στις τομείς όπου βρίσκονται το υπουργείο Άμυνας και η κάτω Βουλή, η κρατική Δούμα, μερικές δεκάδες μέτρα από το Κρεμλίνο.

What appears to be an S-400 missile air defence system was being moved at 4:15am in Moscow, Russia. pic.twitter.com/IYWEPhcasR — Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023

This is huge: The Wagner Group is now storming the headquarters of the Russian Defense Ministry in Rostov, Russia, which means they are well on their way to Moscow. Not a great day to be Vladimir Putin or a Putin supporter today. A coup in real-time. pic.twitter.com/2rwfpXrgux — Victor Shi (@Victorshi2020) June 24, 2023

🇷🇺 TROOPS NOT RESISTING WAGNER



⚡️⚡️⚡️ 🇷🇺 Ministry of Interior does NOT prevent the passage of the Wagner convoy.



Moscow is rapidly losing control of the situation. pic.twitter.com/UmjJqRO7Zt — Jason Jay Smart (@officejjsmart) June 24, 2023

Εικόνες από το Ροστόφ-ον-Ντον, που δείχνουν αστυνομία και τεθωρακισμένα οχήματα στους δρόμους:

Φωτογραφίες: Guardian