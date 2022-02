Ο Πούτιν πιέζει τους Ουκρανούς να συνθηκολογήσουν

Με τις ρωσικές δυνάμεις να έχουν μπει στο Κίεβο και να απέχουν ελάχιστα χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να στείλει αντιπροσωπεία στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, Μίνσκ, για συνομιλίες με την Ουκρανία.

Αυτό δήλωσε το μεσημέρι της Παρασκευής ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, και ενώ βρισκόμαστε στο δεύτερο εικοσιτετράωρο των εχθροπραξιών. Η δήλωση αυτή του κ. Πεσκόφ αφενός δημιουργεί συνειρμούς με τα προ οκταετίας Πρωτόκολλα του Μινσκ, τα οποία υπογράφηκαν το 2014 με σκοπό να καθοριστούν οι όροι για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Ντονμπάς, και αφετέρου μοιάζει με ένα μικρό βήμα πίσω από την «παράδοση άνευ όρων» που φαινόταν ότι επιδίωκε αρχικά η Μόσχα. Πάντως, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι φαίνεται να απορρίπτει το Μινσκ, ως εχθρική πόλη για διαπραγματεύσεις, και να προτείνει την εναλλακτική της Βαρσοβίας.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, καλεί τον ουκρανικό στρατό να ανατρέψει τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι και να καταθέσει τα όπλα.

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας έκανε σύντομες δημόσιες δηλώσεις που μεταδόθηκαν από τη ρωσική κρατική τηλεόραση, στις οποίες περιέγραψε την κυβέρνηση του προέδρου Ζελένσκι ως «συμμορία τοξικομανών και νεοναζί». «Είναι πιο εύκολο να συζητήσουμε μαζί σας παρά με αυτή τη συμμορία τοξικομανών και νεοναζί» είπε.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι «πολεμούμε με εθνικιστικές ομάδες που είναι ευθέως υπεύθυνες για τη γενοκτονία στο Ντονμπάς και την αιματοχυσία φιλειρηνικών πολιτών σε δύο δημοκρατίες».

Putin tells Ukrainian soldiers to “take power into your own hands” and not to let “drug addicts and neo nationalists use your families as human shields.” Clear that he has lost the plot. And thousands will suffer as a result. pic.twitter.com/jAj9cTT1dC