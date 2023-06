Ο Πριγκόζιν έδωσε εντολή στους μισθοφόρους της Wagner να επιστρέψουν στις βάσεις τους

Ο επικεφαλής της ρωσικής εταιρίας μισθοφόρων Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν ανακοίνωσε πως έδωσε εντολή στις δυνάμεις του να υποχωρήσουν και να επιστρέψουν στις βάσεις τους, προκειμένου να αποτραπεί η «αιματοχυσία».

Η ανακοίνωση αυτή του ηγέτη της Wagner, μέσα από το κανάλι του στο Telegram, ήρθε λίγα λεπτά μετά από την αποδοχή της πρότασης του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο, να σταματήσει την επέλαση της μισθοφορικής στρατιωτικής οργάνωσης στη Ρωσία και να λάβει περαιτέρω μέτρα για την αποκλιμάκωση της έντασης.

Prigozhin on Telegram: "Now that blood can be spilled, and we understand our responsibility for shedding blood. We are around 200km from Moscow, and we are turning around and returning to our field camps, according to plan." https://t.co/Nlncfm4jmI